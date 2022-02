PS Plus : un leaker dévoile une partie des jeux gratuits de mars 2022

Comme chaque mois, Sony offre à ses abonnés PlayStation Plus trois jeux issus des catalogues PS4 et PS5. D’habitude, un leak vient dévoiler la teneur de la sélection avant son annonce officielle. Mais février s’achève bientôt et on ne sait toujours pas quels jeux gratuits trouveront les abonnés PS Plus le mois prochain.

Voici deux des trois jeux potentiellement offerts en mars

Si l’on a le plus souvent un deal sur Dealabs avec une preuve en image, rien n’apparaît sur le site de bons plans actuellement. Rien ? Pas tout à fait. En fouillant dans son forum, on est tombé comme d’autres internautes sur un post de billbil-kun. Ce dernier s’est fait notamment connaître par ses leaks sur les jeux offerts par l’Epic Games Store lors des fêtes de fin d’année. 1 jeu par jour pendant un mois, il avait la liste et elle concordait.

Aussi, est-on tenté de croire ses prédictions et/ou informations. Au sujet des jeux PS Plus de mars 2022, il ne les dévoile pas directement. Son post sur Dealabs est plutôt explicite néanmoins :

« Je me suis intéressé à Ark Survival Evolved et Team Sonic Racing récemment, et je souhaite quand même les acheter pour les jouer sur ma PS5 […] Mais bon, au final, je vais peut-être attendre le début du mois prochain. »

Si on lit entre les lignes, Ark Survival Evolved et Team Sonic Racing feraient partie des jeux offerts aux abonnés PS Plus le mois prochain. A l’accoutumé, Sony a une sélection de trois jeux. Il en manque un qui resterait inconnu.

Sony offrirait-il un jeu FromSoftware en mars ?

Néanmoins, toujours énigmatique, billbil-kun répond à un commentaire en expliquant qu’il « hésite justement avec un autre jeu assez difficile paraît-il, j’ai noté le nom du jeu quelque part mais j’ai oublié où exactement ». Un jeu difficile, on pense instinctivement à un jeu FromSoftware, un Dark Souls, Bloodborne ou Sekiro. D’ailleurs, ça mettrait un peu plus de lumière sur le studio qui est attendu pour la sortie d’Elden Ring, son jeu développé en collaboration avec George RR Martin.

En attendant de confirmer toutes ces informations, vous pouvez toujours profiter des jeux gratuits de février, à savoir EA Sport UFC 4, Tiny Tina et la Forteresse du Dragon et Planet Coaster : Édition console.

Les sorties PS4 et PS5 de mars 2022

Le mois de mars sera particulièrement chargé pour PlayStation avec la sortie de gros jeux. Le RPG Babylon’s Fall développé par Square Enix et qui est une exclusivité PlayStation sortira le 3 mars. Le lendemain, ce sera le tour du tant attendu Gran Turismo 7 qui a une grosse différence entre les versions PS4 et PS5. Il ne faut pas non plus oublier la version next-gen de GTA 5 qui débarquera le 15 mars. GTA Online sera d’ailleurs gratuit pour les abonnés PS Plus. On attend aussi la sortie de ANNO : Mutationem le 17 mars et celle de Ghostwire : Tokyo le 24 mars.