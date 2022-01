PS Plus février 2022 : voici les 3 jeux gratuits que vous offre Sony

Trois jeux seront disponibles gratuitement dès le 1er février. Ils seront accessibles uniquement aux abonnés PS Plus. Ces derniers auront jusqu’au 28 février pour les ajouter à leur ludothèque virtuelle.

La sélection n’est pas la plus grandiloquente que l’on pu connaître. Sony propose un jeu de sport avec EA Sport UFC 4, un DLC standalone de Borderlands 2 et Planet Coaster, un jeu de gestion qui sera le titre PS5 offert de ce mois de février.

Les joueurs PS4 et PS5 (abonnés au PS Plus) ont jusqu’au lundi 31 janvier pour ajouter gratuitement Persona 5 Strikers (qui n’est pas offert à tous les abonnés), Dirt 5 et Deep Rock Galactic à leur bibliothèque de jeux.

EA Sport UFC 4 | PS4

EA Sport UFC 4 est un jeu de combat. Comme son nom l’indique, il respecte les règles de l’Ultimate Fighting Championship. Développez votre personnage et personnalisez-le grâce à un système de progression unifié entre tous les modes de jeu. Passez du statut d’amateur inconnu à celui de star de l’UFC. Sorti en 2020, UFC 4 est la référence du secteur. Il propose des combats dynamiques et une palette de coups impressionnant. Un titre qui ravira tous les fans de MMA.

Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : Une aventure merveilleuse | PS4

Tiny Tina et la Forteresse du Dragon est une version individuelle du DLC de Borderlands 2, l’un des préférés des fans de la licence. Sorti en 2013 initiallement, il revient aujourd’hui en standalone pour préparer la sortie le 25 mars prochain de Tiny Tina’s Wonderlands. On a affaire à un FPS jouable en solo ou coop. L’univers est connu, c’est celui de Borderlands, teinté par l’esprit torturé de Tiny Tina. Elle y apparaît en maîtresse du jeu à la table de Bunkers and Badasses, un jeu de rôle fantasy sorti tout droit de son imagination déficiente.

Planet Coaster: Édition console | PS5

Datant de 2016, Planet Coaster est initiallement sorti sur PC. Il revient aujourd’hui dans une édition console. C’était l’un des meilleurs jeu de gestion et création de parc d’attraction de son époque. Il a de beaux restes et s’adapte bien à une maniabilité à la manette. Une fois passé le temps d’adaptation, on prend du plaisir à créer le plus gigantesque des parcs d’attraction. Attention, quelques ralentissement peuvent alors survenir malgré la puissance de la PS5.