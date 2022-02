Gran Turismo 7 : une grosse différence repérée entre les versions PS4 et PS5

GT7 sur PS4 et PS5 © GTPlanet

Cela va sans dire, les graphismes de Gran Turismo 7 ne seront pas les mêmes entre la version PS4 et PS5. Il faut s’attendre à bien plus de détails sur la console de neuvième génération, mais aussi à une meilleure résolution et à des fréquences d’images plus élevées. Mais ce n’est pas la seule différence qu’il y aura entre les deux versions.

Lorsque Gran Turismo 7 sera lancé le 4 mars, il s’agira du deuxième jeu de la série à sortir sur deux disques, du moins pour les joueurs qui l’achèteront en physique sur PlayStation 4.

Deux disques pour Gran Turismo 7 sur PS4, à l’ancienne

La nouvelle a été repérée par nos confrères de GTPlanet, qui soulignent que les disques UltraHD de la PS5 ont une capacité de stockage nettement supérieure à celle des disques BluRay de la PS4. « Avec des disques triple couche, l’UltraHD peut prendre en charge jusqu’à 100 Go » indiquent nos confrères.

Vous trouverez les détails enfouis tout en bas de cette page sur le site de PlayStation, après toutes les différentes fonctionnalités et autres détails marketing du titre. La version PS4 du jeu mentionne bien « 2 Discs » contrairement à la version PS5.

En plus de n’avoir besoin que d’un seul disque, la version PS5 de Gran Turismo 7, qui devait initialement sortir en même temps que la PS5, tirera parti des capacités de la console de nouvelle génération. Pour rappel, les joueurs peuvent s’attendre à une résolution en 4K, à 60 images par seconde, au retour haptique sur DualSense et au ray tracing.

En plus de Gran Turismo 7, cette semaine verra la sortie d’Horizon Forbidden West, une autre exclusivité PlayStation qui apparaîtra sur les deux systèmes. On ne sait pas combien de temps Sony continuera à prendre en charge la PS4, mais espérons qu’elle le fasse jusqu’à ce que la PS5 devienne plus facile à trouver…

Source : GTPlanet