PS5 : le PlayStation VR fonctionne-t-il sur la nouvelle console de Sony?

Le PlayStation VR de Sony a frappé un grand coup lors de la génération PS4. Celui-ci s’est imposé comme leader incontesté du gaming en réalité virtuelle. Sony est en effet très largement en avance au niveau des ventes sur une concurrence plutôt timide. Des jeux ont été développés spécifiquement pour le casque de Sony, tels que Astro Bot, dont découle la nouvelle exclusivité Astro : Playroom. D’autres ont été adaptés à cette façon de jouer très différente, comme Skyrim, No Man’s Sky ou encore Resident Evil VII. Suite au lancement de la PS5, de nombreux gamers fans de cette technologie se posent légitimement la question : le PSVR fonctionne-t-il avec la PS5 ? La réponse est oui.

Le PlayStation VR. Crédits : PlayStation

PlayStation VR : une compatibilité quasi complète avec la PS5

Oui, il sera bel et bien possible de profiter du PlayStation VR sur la PS5. Sony a confirmé officiellement que le casque fonctionne sans problème avec la PS5, et que les jeux PSVR de la PS4 sont bien rétro-compatibles. Aucun nouveau casque de réalité virtuelle n’est officiellement annoncé du côté de Sony. Il y a donc fort à parier que les jeux PSVR vont continuer à sortir jusqu’à une éventuelle nouvelle version du casque.

Du côté des accessoires, la réponse est presque la même. La compatibilité des accessoires du PSVR avec la PS5 est bel et bien assurée, avec toutefois quelques subtilités. Cela concerne notamment la manette DualSense, qui comporte quelques différences avec la DualShock 4. Il n’est pour l’instant pas confirmé officiellement que la DualSense est bien compatible avec le PSVR. Cependant, Sony a déjà confirmé que la DualShock 4 sera compatible avec la PS5 pour les jeux PS4. Par conséquent, au pire des cas, il faudra utiliser une DualShock 4 pour les jeux en question, si la DualSense s’avère incompatible. La caméra est également compatible, mais requiert un adaptateur qui sera fourni gratuitement par Sony aux possesseurs de PSVR. Notons que Sony propose également une nouvelle caméra en option avec la PS5.

PlayStation VR : une nouvelle version de casque va-t-elle sortir sur PS5 ?

En octobre dernier, une déclaration de Jim Ryan, boss de PlayStation, laissait entendre qu’il n’y aurait pas de nouveau PSVR en préparation. Entre temps, Phil Spencer, le boss de Xbox, laissait entendre que Microsoft pourrait se lancer dans la réalité virtuelle. Plus récemment, en novembre dernier, de nouvelles informations venaient contredire la déclaration de Jim Ryan. Hideaki Nishino, vice-président de Sony, a laissé quelques indices et de gros sous-entendus sur le sujet. Sony serait donc bel et bien en train de travailler sur un PSVR 2 pour sa nouvelle console fraichement sortie. Une excellente nouvelle pour les fans de réalité virtuelle, dont le nombre grandit de plus en plus.

Source : Android Central