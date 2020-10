Xbox Series X/S : Microsoft va-t-il se lancer dans la VR ?

De nouveaux indices indiquent que Microsoft pourrait proposer la VR sur les nouvelles consoles Xbox. Un projet de longue date pour Microsoft, qui ne s’est toujours pas lancé et a laissé le champ libre à Sony et son PlayStation VR.

La réalité virtuelle, bien qu’encore marginale sur le marché du gaming, prend de plus en plus de poids. Si cette technologie peine à s’imposer, elle connait tout de même une croissance régulière et fait partie intégrante du paysage vidéoludique. A l’heure de la nouvelle génération de consoles, Sony possède une avance considérable sur la concurrence. La firme japonaise possède en effet son propre casque, le PlayStation VR. Ce dernier est le casque VR le plus vendu à l’heure actuelle. Sony a travaillé de manière régulière sur ce segment pour s’approprier le cœur des joueurs. Concurrencé par Facebook avec l’Oculus, et HTC avec le Vive, on ne peut pas dire que Sony soit vraiment inquiété sur ce point.

Crédits : Pixabay

Cela pourrait cependant rapidement changer si Microsoft décidait de rentrer dans la danse. Le constructeur dispose à la fois des fonds, mais également de l’expérience nécessaire sur le marché du jeu vidéo. Une entrée de Microsoft pourrait en faire un concurrent dangereux pour PlayStation sur ce segment. Malgré l’émergence de rumeurs à ce sujet ces dernières années, la maison mère d’Xbox n’a toujours pas dégainé. Cependant, de nouveaux indices semblent révéler que la firme de Redmond pourrait bien s’inviter à la fête dans un futur proche.

Microsoft et la VR : un projet de longue date

Phil Spencer l’avait mentionné à l’E3 2016, Xbox veut se lancer dans la VR. Le boss d’Xbox avait mentionné à l’époque un support VR pour la Xbox One X. Le projet a été abandonné, cependant, mais de nouveaux indices montrent que Microsoft n’a pas pour autant abandonné l’idée. Des éléments ont été débusqués dans le code source de Flight Simulator, dernier bijou technologique du studio français Asobo Studio. Une bêta fermée en VR est déjà prévue, mais jusqu’ici, rien ne laissait penser que la VR serait accessible sur les consoles de salon. Un utilisateur a trouvé dans le code source des références à une Scarlett_VR. Rappelons-le, Scarlett était le nom de code de la Xbox Series X en interne. Un indice concret, solide, mais pas encore suffisant à prouver que la VR sera bel et bien supportée par les nouvelles consoles Xbox.

Ayant été relativement, si ce n’est totalement, absent de la VR dans le gaming, Microsoft a laissé le champ libre à Sony, qui a pris une avance considérable. PlayStation, en l’absence de concurrence solide, a inondé le marché. Plus de 4,5 millions de PlayStation VR ont été vendus. Le PS VR est devenu la plateforme phare de la réalité virtuelle dans le monde du gaming. Si Microsoft veut tenter de rééquilibrer les choses, il faudra un produit et une stratégie solide. Mais avec le récent rachat des studios de Zenimax, pour la coquette somme de 7,5 milliards de dollars, Microsoft a lancé un signal puissant à ses concurrents. La firme américaine compte bien jouer son va-tout sur un marché du jeu vidéo en pleine expansion.

Source : Tom’s Guide