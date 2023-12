Radars : le ruban isolant, la nouvelle astuce dangereuse pour échapper aux amendes

Certains conducteurs ont trouvé une parade pour éviter les amendes liées aux excès de vitesse : modifier leurs plaques d’immatriculation avec du ruban adhésif isolant. Une pratique illégale et dangereuse, qui peut leur coûter cher en cas de contrôle.

Le ruban isolant, la nouvelle astuce pour cacher sa plaque immatriculation © DR

Ils pensent être malins, mais ils sont surtout hors-la-loi. Certains automobilistes n’hésitent pas à falsifier leurs plaques d’immatriculation avec du ruban adhésif isolant noir, pour changer les numéros et les lettres. Le but : tromper les radars et les caméras de surveillance, qui ne peuvent pas identifier le véhicule en infraction.

Le ruban adhésif isolant, l’astuce illégale de certains conducteurs pour tromper les radars

Cette technique, qui se répand de plus en plus, est pourtant interdite par la loi. Elle constitue un délit de falsification de documents administratifs, passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 3750 euros, d’une suspension du permis de conduire jusqu’à 3 ans, voire de la confiscation du véhicule. Sans compter les risques d’accidents, si les plaques ne sont pas lisibles en cas d’urgence.

Les forces de l’ordre sont vigilantes face à ce phénomène, qui témoigne du manque de civisme de certains conducteurs. Face à la multiplication des radars et des contrôles (voir radars thermiques : leur déploiement est imminent, attention aux amendes) ils ont décidé de continuer à rouler à leur guise, sans respecter les limitations de vitesse. Ils espèrent ainsi échapper aux sanctions, qui peuvent peser lourd sur leur budget, surtout en temps d’inflation.

Mais le jeu n’en vaut pas la chandelle. Plusieurs cas de conducteurs pris en flagrant délit ont été rapportés récemment, en France comme en Espagne. À Marseille, un homme avait transformé le « F » de sa plaque en « E » avec du ruban adhésif. En Espagne, un conducteur avait modifié le « 8 » de sa plaque en « B ». Dans les deux cas, ils ont été arrêtés et verbalisés. En Espagne, ils risquent même une peine de prison de six à douze mois.

Rappelons que dès le 1er janvier 2024, les petits excès de vitesse ne seront plus sanctionnés par le retrait d’un point sur le permis de conduire, annonce le gouvernement. En revanche, les amendes seront maintenues.