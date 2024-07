Attention conducteurs Tesla : la technique de la serviette humide pour charger plus vite est dangereuse

Vous êtes propriétaire d’une Tesla et vous utilisez la technique de la serviette humide pour recharger plus vite ? Attention au danger : cette pratique, pourtant répandue, peut endommager votre véhicule, indique Tesla.

Une méthode dangereuse © DR

La communauté des propriétaires de Tesla regorge d’astuces, plus ou moins efficaces. L’une d’entre elles, la désormais célèbre « technique de la serviette humide », a poussé l’équipe de recharge de Tesla (ou ce qu’il en reste), à mettre en garde publiquement ses clients.

Qu’est-ce que c’est, cette technique de la serviette humide ?

Cette technique consiste à enrouler un chiffon humide et frais autour de la poignée du Supercharger afin, soi-disant,d’accélérer la recharge. Or, le Supercharger est équipé de capteurs de température pour éviter la surchauffe pendant le chargement du véhicule. Certains propriétaires de Tesla pensaient qu’en refroidissant la poignée, ils pourraient tromper le capteur et recharger leur voiture plus vite.

Le hic, c’est que selon Tesla, si le capteur de la poignée de charge pense que la température est plus basse qu’elle ne l’est réellement pendant la charge, le chargeur recouvert d’une serviette risque de surchauffer ou d’être endommagé.

Tesla aura mis du temps à réagir

Si cela ressemble à une évidence, il a fallu plus de deux mois à Tesla pour avertir ses clients des dangers de cette technique à la va-vite, alors même qu’elle était déjà bien connue comme un « hack » sur les forums automobiles et les sites d’actualité spécialisés. C’est suite à un article de nos confrères chez InsideEV, expliquant que cette pratique était dangereuse, que le compte officiel Tesla a enfin publié un avertissement.

Ce genre de retard dans la communication est un exemple typique des problèmes rencontrés par un grand constructeur automobile sans service de relations publiques. Tesla a dissous toute son équipe de relations publiques en 2020 et Elon Musk a publiquement refusé d’en recréer une sur son compte X, déclarant qu’il ne voulait pas « dépenser de l’argent en publicité et en manipulation de l’opinion publique ».

Other companies spend money on advertising & manipulating public opinion, Tesla focuses on the product.



I trust the people. — Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2021

Alors, on retient. La sécurité avant tout — fiez-vous aux technologies embarquées dans votre Tesla et évitez les méthodes non officielles qui pourraient endommager votre véhicule.