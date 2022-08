Réseau Bouygues Telecom : ce forfait 40 Go coûte 7€/mois, même après un an !

Crédit : Pexels

Vous cherchez un forfait mobile qui ne rognera pas trop sur vos économies ? Avec la multiplication des opérateurs, vous avez désormais de quoi faire. Et qui dit concurrence, dit ristournes pour se démarquer ! La rédaction de Tom’s Guide tente ainsi de vous alerter fréquemment quand des bonnes affaires pointent le bout de leur nez.

Actuellement, c’est le cas chez NRJ Mobile qui propose jusqu’au 9 août inclus son forfait 40 Go à un prix pour le moins agressif. Celui-ci coûte ainsi 6,99 euros par mois au lieu de 10,99 euros. Soit une remise de quatre euros. Qui plus est, son tarif n’augmente pas après un an de souscription comme c’est souvent le cas pour d’autres offres alléchantes de ce type.

Des prix cassés chez NRJ Mobile

Ainsi, si vous souscrivez avant le 10 août, vous serez facturé 6,99 euros par mois à vie. Ce forfait sans engagement inclut une enveloppe data de 40 Go en 4G (11 Go inclus depuis l’Europe et les DOM). Les appels, SMS et MMS sont illimités et vous bénéficiez du réseau Bouygues Telecom. À noter toutefois que vous devrez débourser 10 euros pour obtenir votre carte SIM.

Dans la même veine, NRJ Mobile brade également le prix de son forfait 10 Go sans engagement qui chute à 4,99 euros par mois au lieu de 7,99 euros. Si vous consommez très peu de données mobiles, ce forfait pourrait tout à fait vous convenir. Cliquez sur le widget ci-dessus pour obtenir plus d’informations !

Pour rappel, vous pouvez toujours arpenter notre comparateur de forfaits mobile pour débusquer les offres adaptées à vos besoins.