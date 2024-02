Profitez du réseau d’Orange et de 30 Go d’Internet avec ce forfait à seulement 6,99 € 

Actuellement, Lebara propose un forfait avec 30 Go de data pour le prix de 6,99 €/mois. De plus, l’opérateur utilise l’excellent réseau d’Orange. Une superbe offre d’autant plus qu’il s’agit d’une solution sans engagement.

Si vous avez une faible consommation de data et que vous cherchez un forfait à moins de 10 euros, alors cette solution à 6,99 €/mois de Lebara est un choix tout indiqué. En effet, le MVNO utilise le réseau d’Orange toujours réputé pour sa qualité. Mais surtout, vous aurez accès à ce dernier sans avoir à souscrire à un forfait Orange (souvent plus onéreux). Plus dans le détail, vous avez accès à 30 Go d’Internet en 4G. De plus, il s’agit d’un abonnement sans engagement que vous pouvez donc résilier à tout moment. Pour le reste, vous allez disposer des SMS et des appels en illimités, ainsi que 5 Go d’itinérance utilisables depuis l’Union européenne et les DOM.

Ensuite, la carte SIM est gratuite à la souscription et 1 Go supplémentaire est offert le premier mois. De même, il est possible de conserver son numéro en communiquant son code RIO à l’opérateur. Enfin, toutes les démarches se font par Internet et il n’est même pas nécessaire de communiquer son RIB à ce MVNO. Pour finir, il s’agit d’une offre réservée aux nouveaux clients.

Que contient le forfait Lebara à 6,99 €/mois ?

Ici, nous avons résumé les principaux points à retenir sur ce forfait Lebera utilisant le réseau d’Orange.

Forfait à 6,99 €/mois sans engagement et sans hausse de prix la première année

30 Go de data en 4G (réseau d’Orange) + 5 Go de données pour l’étranger

Appels et SMS en illimités (sauf les MMS)

Carte SIM gratuite + 1 Go offert le premier mois

