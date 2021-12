Returnal : le réalisateur explique pourquoi le jeu est si difficile

Depuis sa sortie, Returnal ne fait pas que des adeptes. Malgré des retours critiques favorables, nombreux sont ceux qui jettent l’éponge en cours de partie. Pourtant, le concept global du jeu reste simple comme bonjour. Selene enquête sur un signal étrange provenant d’une planète inexplorée : Atropo. Après un accident, elle est obligée de se poser sur ces lieux. En pleine exploration, elle finit par rencontrer son propre cadavre. Selene découvre qu’elle est en réalité piégée dans une boucle temporelle. A chaque nouvelle mort, elle est obligée de revenir sur le lieu du crash et puiser dans ses souvenirs pour s’en sortir.

Mais pour progresser dans le jeu, mieux vaut être patient, attentif et téméraire. Car le niveau de difficulté grandit à chaque nouvelle étape. Cela est totalement volontaire et le concepteur Harry Krueger a tenu à s’en expliquer.

Returnal : un jeu volontairement complexe

« Nous voulions que les joueurs partagent le même espace émotionnel que Selene. Nous savons pertinemment que le jeu est dur. Si tout était plus simple, cela ne donnerait aucun liant avec l’histoire que nous voulons raconter. Les joueurs doivent se connecter avec Selene sans s’en rendre compte » explique ainsi Krueger. « Quand vous accédez aux forums et aux Reddits, de nombreux utilisateurs expriment leurs frustrations. Ils revivent en quelque sorte l’histoire de Selene, sans le savoir, en public » ajoute également le concepteur.

Mais heureusement, les choses évoluent rapidement. Arrivés à mi-parcours, les joueurs retrouvent un niveau plus facile de jeu. La partie finit pourtant par un twist mémorable dont on ne dévoilera rien. Cet élément plonge davantage le gameplay global dans des méandres mystérieux et psychologiques. On aimera ou au contraire, on détestera ! Le mieux est encore de se faire sa propre opinion en venant à bout du jeu.

Returnal a au moins le mérite de se détacher de ses concurrents. Malgré une évolution complexe, le jeu reste une pépite en son genre.

