Fallout : le réalisateur de New Vegas se confesse sur l’équilibrage du jeu

Le game director de Fallout New Vegas répondait récemment sur sa chaîne YouTube à la question d’un fan concernant l’équilibrage des armes et des pouvoirs dans le jeu. Le réalisateur du RPG post-apocalyptique se confesse : son approche était loin d’être scientifique.

Crédit : Bethesda

Joshua Sawyer, le game director de Fallout : New Vegas, est également youtubeur à ses heures perdues. Le concepteur derrière le RPG post-apocalyptique d’Obsidian répondait ce weekend en vidéo à une question reçue sur son blog. Un fan du jeu lui demandait en quoi avait consisté son approche concernant l’équilibrage des pouvoirs et des armes du jeu. Le développeur de jeu vidéo se confesse : son travail est “principalement basé sur la vibe“.

Alors que Fallout : Vegas connait un regain de popularité grâce à la série Amazon TV, déjà renouvelée pour une saison 2, les fans se posent des questions sur la genèse du RPG. Désormais un classique du jeu vidéo grâce à ses dialogues géniaux, ses choix impactants et son gameplay parfois complètement what the fuck, on sent que sur ce dernier point, Joshua Sawyer n’y est pas pour rien.

Le concepteur indique ainsi qu’il ne croit pas qu’il faille passer beaucoup de temps sur l’équilibrage avant les tests réels, “parce que cela n’a pas vraiment d’importance“, affirme-t-il. Durant cette phase abstraite du développement, le game designer se rappelle avoir tenu un fichier Excel où il répertoriait les armes par type de munitions.

De son propre aveu, il s’agissait d’une feuille de calcul assez basique. “J’ai fait des comparaisons relatives aux valeurs de seuil de dégâts… Je l’ai utilisée pendant peut-être deux mois“, avoue le développeur. La dernière fois qu’il l’ouvre, c’est en mars 2010, “bien avant la livraison du titre“. Pendant 7 mois, le développeur n’en prendra donc plus vraiment compte, dans la dernière ligne droite avant la sortie.

Pour Joshua Sawyer, l’important, c’est de tester l’équilibrage en conditions réelles. Bien qu’il ne rejette pas l’idée de créer des niveaux dédiés au test de toutes les armes, il a préféré peaufiner leurs statistiques dans des niveaux du jeu. “Je courais dans les environs du Vault 3, puis j’entrais dans le Vault et je testais les armes contre les ennemis de cette zone“, se remémore-t-il. Un équilibrage à la louche donc, qui a permis de produire l’un des plus grands jeux de rôle de l’histoire.