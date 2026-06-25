SAMDUO Nex E6000 : une batterie domestique ultra-compacte et performante

SAMDUO frappe fort avec la Nex E6000. Malgré ses seulement 11,9 cm d’épaisseur, cette batterie intègre 6 kWh de stockage, un onduleur et un BMS dans un seul boîtier. Une prouesse de compacité récompensée par un Red Dot Design Award 2026 et qui arrive à point nommé dans un marché où le stockage d’énergie devient de plus en plus stratégique.

La batterie s’intègre aisément dans le salon – © SAMDUO

Le marché du stockage d’énergie domestique a profondément évolué ces deux dernières années. Là où il fallait encore une installation sur mesure et l’intervention d’un électricien pour stocker sa production solaire, les batteries plug-and-play s’imposent désormais grâce à leur simplicité d’installation et leur efficacité. Mais pour pleinement trouver leur place dans les foyers encore fallait-il parvenir à réduire leur encombrement. C’est précisément le pari relevé par SAMDUO avec sa nouvelle gamme de batteries, dont la E6000, la batterie domestique la plus fine au monde.

11,9 cm d’épaisseur, pas plus

Présentée le 19 juin à Amsterdam, la Nex E6000 affiche une épaisseur de seulement 11,9 cm. Ce chiffre peut sembler anodin, mais il prend tout son sens quand on regarde la concurrence : la plupart des batteries domestiques dépassent allègrement les 20 cm de profondeur, et certaines solutions nécessitent encore des modules séparés pour l’onduleur et le système de gestion de batterie. Ici, les trois éléments sont fondus dans un seul boîtier.

La batterie est certifiée résistante à l’eau et à la poussière (IP65) – © SAMDUO

La Nex E6000 ne se distingue pas uniquement par son extrême finesse. Elle parvient également à embarquer une capacité de stockage de 6 kWh dans ce format particulièrement compact, tout en intégrant un onduleur et un système de gestion de batterie (BMS), un véritable défi sur le plan technique.

Ce travail a par ailleurs été récompensé par une médaille au Red Dot Design Award 2026, dans la catégorie “Outils, équipements industriels et machines”. Un prix qui valide autant l’aspect esthétique que la prouesse de miniaturisation.

Compatible avec n’importe quelle station existante

La Nex E6000 fonctionne en couplage AC. Elle ne se raccorde pas directement aux panneaux solaires, mais se branche sur une prise électrique domestique standard. Concrètement, cela signifie qu’elle peut être ajoutée à une installation photovoltaïque existante, y compris équipée de micro-onduleurs, sans nécessiter de modification du câblage en amont. Pour les propriétaires déjà équipés de panneaux solaires et souhaitant stocker leur surplus de production, il s’agit de l’une des solutions les plus simples à mettre en œuvre.

La E6000 s’adosse à un mur pour rester stable – © SAMDUO

La batterie délivre une puissance bidirectionnelle de 2 600 W, aussi bien en charge qu’en décharge. Lorsqu’elle réinjecte de l’énergie dans le réseau domestique, cette puissance est toutefois limitée à 800 W par défaut, conformément à la réglementation européenne en vigueur. En mode hors réseau, notamment en cas de coupure de courant, le système peut fournir jusqu’à 2 600 W en continu et atteindre 3 640 W en pointe pendant 10 secondes. Une puissance suffisante pour maintenir en fonctionnement la plupart des équipements essentiels du foyer.

Une capacité de 6 à 90 kWh

La Nex E6000 offre une capacité de stockage de 6 kWh (6 028,8 Wh) dans sa configuration de base. Sa particularité réside dans sa capacité d’évolution : il est possible d’associer jusqu’à 15 unités en cascade afin d’atteindre un total de 90 kWh, l’une des plus importantes capacités d’extension actuellement disponibles sur le marché résidentiel.

Cette modularité permet de démarrer avec une installation limitée puis d’augmenter progressivement la capacité de stockage en fonction de l’évolution des besoins, sans avoir à remplacer le système existant. Il convient toutefois d’anticiper les contraintes d’installation en prévoyant les prises électriques et les raccordements au tableau adaptés à une telle configuration.

Brancher des E6000 à la chaîne ? Pas de problème – © SAMDUO

Comme la quasi-totalité des batteries domestiques lancées en 2026, la Nex E6000 repose sur des cellules LFP (LiFePO₄), réputées pour leur stabilité thermique, leur sécurité et leur longue durée de vie. SAMDUO annonce plus de 10 000 cycles de charge, ce qui correspond à environ 15 ans d’utilisation, et accompagne son produit d’une garantie de 10 ans.

Certifiée IP65, la batterie peut être installée aussi bien en intérieur qu’en extérieur, où elle résistera à la poussière et aux projections d’eau. Malgré sa finesse remarquable, elle affiche tout de même un poids de 59 kg.

Gestion intelligente et compatibilité domotique

La Nex E6000 s’appuie sur ce que SAMDUO appelle la technologie SAMDUO Intelligence : un système de pilotage capable de croiser les tarifs dynamiques de l’électricité, les prévisions météorologiques locales et les habitudes de consommation du foyer afin d’optimiser les cycles de charge et de décharge. Concrètement, la batterie détermine automatiquement les moments les plus pertinents pour se recharger au meilleur coût et restituer l’énergie lorsque cela est le plus avantageux.

Une application intuitive – © SAMDUO

La connectivité est particulièrement complète avec la prise en charge du Wi-Fi, du Bluetooth, du réseau LAN et du protocole RS485. Une API ouverte garantit la compatibilité avec plusieurs solutions domotiques populaires en Europe, parmi lesquelles Shelly, HomeWizard et EverHome. Le système est également compatible avec plus de 800 fournisseurs d’énergie et se pilote depuis l’application SAMDUO.

Le fabricant annonce des économies pouvant atteindre 1 584 € par an environ. Mais bien sûr, les gains réalisés dépendent de nombreux paramètres, notamment du profil de consommation du foyer, de la configuration retenue, de la production solaire disponible et du coût de l’électricité.

Deux autres modèles dans la gamme

Aux côtés de la Nex E6000, SAMDUO lance également la Nex E6000H, qui reprend l’essentiel des caractéristiques techniques du modèle principal dans un format légèrement différent. Le fabricant propose aussi la Nex P2800 Pro, une solution davantage destinée aux nouvelles installations. Celle-ci offre une capacité de 2,73 kWh extensible jusqu’à 16,41 kWh, dispose de quatre MPPT indépendants capables de gérer jusqu’à 3 600 W d’entrée solaire DC et intègre un onduleur bidirectionnel de 2 400 W.

Avec la E2800, on peut empiler les modules supplémentaires – © SAMDUO

Le lancement de cette gamme intervient à un moment particulièrement favorable. En France, la baisse continue des tarifs de rachat du surplus photovoltaïque réduit progressivement l’intérêt de revendre l’électricité produite mais non consommée. Dans ce contexte, stocker son énergie pour l’utiliser plus tard devient de plus en plus pertinent économiquement. C’est précisément sur cette évolution du marché que SAMDUO entend capitaliser avec ses nouvelles batteries domestiques.

Prix et disponibilité de la Nex E6000

La série Nex E sera commercialisée dans certains pays d’Europe, notamment en France, à partir du troisième trimestre 2026, avec un tarif annoncé de 1 999 € pour la Nex E6000 et la Nex E6000H. Sa disponibilité sur le marché français n’a toutefois pas encore été confirmée.

Ce positionnement tarifaire la place dans la moyenne haute des batteries domestiques de 6 kWh. Un prix qui s’explique notamment par son architecture tout-en-un intégrant batterie, onduleur et système de gestion, ainsi que par son format particulièrement compact.



Cet article a été rédigé en partenariat avec SAMDUO.