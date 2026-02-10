Zendure booste votre installation solaire avec une nouvelle génération de produits de stockage intelligents

La gamme SolarFlow de Zendure s’enrichit d’une nouvelle gamme de stations de stockage ultra-performantes. Ces nouveaux produits gagnent en intelligence et promettent d’optimiser votre autoconsommation avec à la clé des réductions importantes sur la facture.

Face à la hausse des prix de l’électricité et à l’envie croissante des particuliers de gagner en autonomie énergétique, l’autoconsommation solaire séduit de plus en plus de foyers. Pour répondre à ces nouveaux besoins, la marque Zendure annonce une nouvelle génération de produits dans sa gamme SolarFlow.

SolarFlow 2400 AC+ : ajouter du stockage à une installation solaire existante

Le SolarFlow 2400 AC+ a été conçu pour les foyers déjà équipés de panneaux solaires en toiture, notamment avec des micro-onduleurs, qui souhaitent améliorer leur autoconsommation sans modifier leur installation existante. Fonctionnant exclusivement en courant alternatif, il se connecte directement au réseau électrique de la maison pour récupérer l’électricité déjà produite, la stocker, puis la restituer lors des pics de consommation, en particulier le soir.

Avec une puissance AC bidirectionnelle allant jusqu’à 2400 W et une capacité extensible jusqu’à 16,8 kWh, il constitue une solution de retrofit haut de gamme, simple à installer et pensée pour maximiser la valeur d’une installation solaire déjà existante.

Une configuration SolarFlow 2400 AC+ associée à une capacité de stockage étendue peut permettre de réaliser jusqu’à 1 591 € d’économies annuelles en France, pour un foyer consommant environ 5 000 kWh par an, ce qui permet un retour sur investissement estimé à moins de trois ans.

SolarFlow 1600 AC+ : pour les consommations électriques plus modérées

Conçu comme un complément hybride abordable pour les maisons équipées d’un système solaire préinstallé, en particulier les systèmes à micro-onduleurs plus petits ou plus anciens, le SolarFlow 1600 AC+ correspond à des besoins plus modérés. Prise AC de 1600 W avec une sortie par défaut de 800 W sur le réseau (extensible à 1400 W par appareil ou 3600 W avec une batterie supplémentaire en mode premium). La capacité de la batterie commence à 1,92 kWh et peut être étendue jusqu’à 11,52 kWh.

SolarFlow 2400 Pro : la solution complète pour les foyers les plus énergivores

Le SolarFlow 2400 Pro s’adresse aux foyers disposant de gros besoins énergétiques ou souhaitant mettre en place une installation solaire complète et performante. Il combine production solaire, stockage et gestion intelligente de l’énergie au sein d’un seul système hybride.

Il prend en charge une entrée CC jusqu’à 3000 W (4 × 750 W MPPT), avec une entrée PV totale atteignant 4800 W en combinant le couplage CC + CA. Il fournit une puissance de sortie continue de 2400 W sur le réseau (extensible à partir de 800 W par défaut), une puissance d’entrée CA maximale de 3200 W.

Évolutif jusqu’à 16,8 kWh, il peut permettre à un logement avec une consommation d’environ 7 000 kWh et une capacité de stockage étendue de réaliser des économies pouvant aller jusqu’à 1 591 € par an pour un retour sur investissement proche de trois ans.

Une production maîtrisée de A à Z

Afin de garantir la qualité de ses produits, Zendure a massivement investi dans ses outils de production et notamment dans une usine flambant neuve. Cette dernière est équipée de capacités avancées d’assemblage et de test pour les micro-onduleurs, les systèmes de batteries et les solutions de stockage d’énergie tout-en-un.

Cela permet au fabricant non seulement de contrôler la qualité, mais aussi de maîtriser sa production pour garantir ses délais de livraison. En effet, Zendure possède à présent la capacité de produire jusqu’à 1 million d’unités du SolarFlow 2400 AC+, par exemple. Au total, la capacité de production annuelle peut atteindre plusieurs millions d’unités.

De plus, ces nouvelles lignes de production sont totalement polyvalentes et sont capables de fabriquer aussi des batteries pour les motos électriques, les drones et une large gamme de systèmes de batteries portables ou fixes.

Zendure s’impose ainsi comme un acteur incontournable dans la production de batteries performantes et innovantes.

HEMS 2.0 et ZENKI™ 2.0, les cerveaux au coeur des produits Zendure

Si la partie matérielle est parfaitement maîtrisée, Zendure a également particulièrement soigné la partie logicielle. Avec HEMS 2.0 et ZENKI™ 2.0 au centre de ses solutions, Zendure apporte une gestion intelligente de l’énergie plus efficace que jamais.

Le HEMS 2.0 de Zendure est un système de gestion énergétique domestique de nouvelle génération, plus complet, plus écologique et plus intelligent, qui intègre de manière transparente les panneaux solaires, les batteries, les pompes à chaleur et les véhicules électriques dans une seule plateforme intelligente.

Son architecture à trois niveaux, couche périphérique, PaaS (Platform as a Service) et SaaS (Software as a Service), offre une surveillance unifiée, une distribution intelligente de l’énergie, des économies automatisées et une collaboration transparente entre plusieurs appareils, transformant ainsi l’ensemble de la maison en un écosystème énergétique hautement synchronisé.

Intégré à plus de 840 fournisseurs d’énergie européens, le HEMS permet une planification intelligente de l’énergie, aidant les ménages à réduire leurs factures d’énergie jusqu’à 73 % par rapport à un fonctionnement sans le mode ZENKI™.

Car au cœur du HEMS 2.0 se trouve ZENKI™ 2.0, le moteur d’IA avancé qui prédit, optimise et distribue intelligemment les flux d’énergie. En mode ZENKI™, le système équilibre automatiquement l’utilisation de l’énergie solaire, de la batterie et du réseau électrique, tandis que le robot IA intégré fournit des conseils interactifs en temps réel et une maintenance proactive.

