SolarFlow Mix : Zendure franchit un cap dans le stockage domestique et promet des factures réduites de 91%

Zendure arrive avec une nouvelle gamme de solutions de stockage de l’énergie domestique. L’occasion de présenter une approche technologique originale qui combine, dans un même système de stockage, deux modes d’alimentation habituellement séparés.

Difficile d’ignorer, dans le contexte actuel, les tensions qui existent sur le marché de l’énergie. De quoi motiver de nombreux foyers à se pencher sur des solutions permettant de tendre vers une autosuffisance énergétique.

Zendure, dont nous avons eu l’occasion de visiter la toute nouvelle usine il y a quelques mois, a bien l’intention de s’imposer sur ce marché en pleine expansion. Le fabricant vient ainsi de dévoiler sa nouvelle gamme, SolarFlow 4000 Mix, des batteries conçues pour améliorer l’autoconsommation sans complexifier les installations existantes.

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SolarFlow 4000 Mix Pro : une architecture hybride inédite

La principale nouveauté avec le SolarFlow 4000 Mix Pro réside dans son approche hybride. Contrairement aux solutions classiques, Zendure combine ici deux modes d’alimentation dans un seul système :

Entrée directe des panneaux solaires (DC)

Connexion au réseau via une prise AC bidirectionnelle

Concrètement, cela signifie que la batterie peut recevoir de l’énergie directement des panneaux, mais aussi se charger ou se décharger via le réseau domestique.

Cette approche marque une rupture avec les solutions traditionnelles, qui imposaient généralement de choisir entre un système connecté directement aux panneaux ou une batterie branchée au réseau. En fusionnant ces deux logiques, Zendure simplifie considérablement l’installation tout en augmentant la flexibilité d’usage.

Le système s’intègre plus facilement dans des installations existantes et permet surtout une gestion énergétique bien plus fine. Cette capacité à exploiter simultanément plusieurs sources d’électricité rapproche le SolarFlow 4000 Mix d’un véritable centre de gestion énergétique domestique, capable d’optimiser en temps réel la production, le stockage et la consommation.

Capacité de base : 8 kWh , extensible jusqu’à 50 kWh

, extensible jusqu’à Puissance bidirectionnelle : 4 kW en courant alternatif

E ntrée photovoltaïque totale : jusqu’à 13 kW (8 kW en DC + 5 kW en AC)

: jusqu’à (8 kW en DC + 5 kW en AC) Double entrée MPPT pour optimiser la production solaire

Rendement : environ 90 %

Durée de vie annoncée : 15 ans avec environ 10 000 cycles

avec environ Conçu pour les foyers à forte consommation (environ 7 000 kWh/an )

) Environ 2 560 € d’économies par an

par an Prix : 2 879 euros

Pour ce type de système la mise en place d’une ligne électrique dédiée, avec un disjoncteur et une section de câble adaptés parait incontournable. D’ailleurs, Zendure propose lui-même de mettre en relation avec des installateurs pour ce type d’équipement. De quoi assurer la conformité électrique de l’installation et éviter les risques de surcharge ou d’incendie.

SolarFlow 4000 Mix AC+ : une solution simple pour optimiser une installation existante

Le SolarFlow 4000 Mix AC+ se positionne comme une solution plus accessible et surtout pensée pour les installations existantes. Contrairement à la version Pro, il ne se connecte pas directement aux panneaux via des entrées MPPT, mais passe par un couplage AC, ce qui permet de l’ajouter facilement à une installation solaire déjà en place, sans travaux complexes.

Capacité : 8 kWh extensible jusqu’à 50 kWh

Puissance bidirectionnelle : 4 kW en courant alternatif

Entrée AC dédiée (5 kW) compatible avec la plupart des onduleurs existants

compatible avec la plupart des onduleurs existants Solution pensée pour le rétrofit (ajout sur installation solaire existante)

Rendement : environ 90 %

Durée de vie : 15 ans et environ 10 000 cycles

et environ Environ 1 250 € d’économies par an

d’économies par an Prix : 2 399 €

SolarFlow 3000 Mix AC+ : une batterie pour débuter dans l’autoconsommation

Le SolarFlow 3000 Mix AC+ est le modèle d’entrée de gamme de la série Zendure, pensé pour les petits foyers ou les usages flexibles. Compact et polyvalent, il peut aussi bien servir de batterie domestique que de solution mobile ou de secours, tout en améliorant l’autoconsommation solaire.

Capacité fixe : 8 kWh

Puissance de sortie : 3 kW en AC

Puissance bidirectionnelle (charge/décharge) : 4 kW

Adapté aux foyers d’environ 3 000 kWh/an

Utilisable en résidentiel ou en mode mobile / hors réseau

Environ 750 à 1 050 € d’économies par an

d’économies par an Prix : 2 039 €

Un écosystème logiciel intelligent pour optimiser l’énergie

Au-delà du matériel, Zendure mise fortement sur la partie logicielle avec son écosystème HEMS (Home Energy Management System) associé à l’assistant intelligent Zenki. Le HEMS agit comme un véritable centre de contrôle énergétique, capable de surveiller en temps réel la production solaire, le stockage et la consommation du foyer. Il analyse les habitudes et ajuste automatiquement les flux d’énergie pour maximiser l’autoconsommation et limiter le recours au réseau.

De son côté, Zenki apporte une couche d’intelligence supplémentaire en exploitant des données externes comme la météo ou les tarifs de l’électricité. Le système peut ainsi anticiper les périodes de forte production ou de consommation et optimiser le stockage en conséquence. Cette gestion proactive permet non seulement d’améliorer les performances globales du système, mais aussi de réduire davantage la facture énergétique. L’ensemble est accessible via une application mobile, offrant un pilotage simple et précis, même pour les utilisateurs novices.