Samsung a copié l’iPhone en « mettant un plus grand écran autour », selon un cadre d’Apple

Le tout premier iPhone fête aujourd’hui son 15e anniversaire. Commercialisé le 29 juin 2007, l’iPhone a révolutionné le marché du smartphone. Comme Steve Jobs l’avait présenté le 9 janvier 2007, le premier iPhone était « un superbe iPod tactile, un téléphone portable révolutionnaire et un formidable appareil permettant d’aller sur Internet. Ce ne sont pas trois appareils, mais un seul. Aujourd’hui, Apple va réinventer le téléphone ».

Le premier iPhone – Crédit : Carl Berkeley, CC BY-SA 2.0

Étant le premier de son genre, l’iPhone de 2007 qui n’avait pas de fonction copier-coller a évidemment inspiré la concurrence. Avant que le marché soit inondé de smartphones de toutes marques comme c’est le cas aujourd’hui, peu de modèles étaient disponibles. Les premiers Galaxy de Samsung ressemblaient donc à l’iPhone. Ainsi, Greg Joswiak qui est le vice-président du marketing international d’Apple n’hésite pas à accuser Samsung d’avoir copié l’iPhone.

Samsung a créé « une mauvaise copie » de l’iPhone, selon Greg Joswiak

À l’occasion du 15e anniversaire de l’iPhone, The Wall Street Journal a préparé un documentaire sur l’évolution de l’iPhone. Greg Joswiak, Tody Fadell est qui le cocréateur de l’iPhone et plusieurs utilisateurs d’iPhone ont été interviewés. Comme les propos de Greg Joswiak en témoignent, Apple en veut encore à Samsung 15 ans après la sortie de l’iPhone.

Greg Joswiak a déclaré que Samsung et les autres fabricants de smartphones étaient « ennuyeux ». Selon lui, « ils étaient ennuyeux parce que, comme vous le savez, ils ont copié notre technologie. Ils ont pris les innovations que nous avions créées et en ont créé une mauvaise copie, et ont simplement mis un plus grand écran autour ».

En 2011, Apple a poursuivi Samsung en justice pour contrefaçon de brevet. La firme de Cupertino accusait le fabricant sud-coréen d’avoir copié le design de l’iPhone avec la gamme des Galaxy. Samsung devait verser 1 milliard de dollars de dommages-intérêts à Apple, mais ce montant a été réduit par la suite. D’ailleurs, Samsung vient d’être condamné à 9,1 millions d’euros d’amende à cause de ses publicités de Galaxy sous l’eau.

Finalement, les deux géants ont clos leur bataille sur les brevets en 2018. La firme de Cupertino avait déclaré à ce moment que : « Apple a déclenché la révolution des smartphones avec l’iPhone et c’est un fait que Samsung a ouvertement copié notre design. Il est important que nous continuions à protéger le travail acharné et l’innovation de tant de personnes chez Apple ».

