Des Galaxy sous l’eau : Samsung condamné à 9,1 millions d’euros d’amende

Entre 2016 et 2018, Samsung a diffusé une série de neuf publicités en Australie vantant l’étanchéité de ses smartphones Galaxy. Celles-ci assuraient que les téléphones de la marque pouvaient être utilisés dans la piscine ou dans la mer. Voici les modèles concernés : Galaxy S7 Edge, Galaxy S7, Galaxy A5, Galaxy A7, Galaxie S8 , Galaxy S8+, Galaxy Note 8.

Problème, l’Australian Competition & Consumer Commission (ACCC) a été mitraillé de plaintes d’utilisateurs qui avaient cru aux mises en scènes publicitaires. Et d’expliquer au régulateur que leurs smartphones s’étaient mis à dysfonctionner après l’immersion aquatique, certains ne marchant même plus du tout. Les allégations dans les publicités, qui se sont avérées mensongère, ont donc induit les consommateurs en erreur.

Samsung mis à l’amende en raison des ses publicités mensongères

En réaction, l’ACCC a attaqué Samsung en justice en juillet 2019. Après un long cheminement judiciaire, Samsung a finalement accepté de s’acquitter d’une amende de 14 millions de dollars australiens (environ 9,1 millions d’euros) en raison de ses publicités trompeuses. Le constructeur a reconnu qu’un risque de corrosion via le port de charge était possible au contact de l’eau salée ou de l’eau de piscine, détaille l’avocate de l’ACCC, Caryn Van Procter. Le problème survenait lorsque les utilisateurs rechargeaient leur téléphone alors que le port de charge était gorgé d’eau.

La présidente de l’ACCC, Gina Cass-Gottlieb, a salué la décision du tribunal : « Les publicités de Samsung Australie faisant la promotion de ses smartphones Galaxy mettaient en scène des personnes utilisant leurs téléphones dans des piscines et de l’eau de mer en dépit du fait que cela risquait de les endommager considérablement ». Et d’ajouter : « Cette pénalité est un rappel fort aux entreprises que toutes les allégations de produits doivent être justifiées ».

De son côté, le constructeur s’est fendu d’un communiqué : « Samsung s’efforce d’offrir la meilleure expérience possible à tous ses clients. Samsung regrette si des utilisateurs de Galaxy ont rencontré un problème avec leur appareil à la suite des problèmes couverts par cette affaire ». Et d’assurer que le problème n’était plus d’actualité sur ses derniers modèles.

