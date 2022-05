Apple fait ses adieux à l’iPod, le baladeur est mort

C’est la fin de l’iPod, le baladeur numérique emblématique d’Apple. La famille des iPod s’éteint après 4 modèles différents depuis 2001 : l’iPod shuffle, l’iPod nano, l’iPod classic et l’iPod touch. La dernière génération de l’iPod touch est sortie en 2019, mais il n’y en aura bientôt plus. Apple a confirmé que l’iPod touch sera disponible jusqu’à épuisement des stocks. Ensuite, l’iPod sera officiellement mort.

L’iPod – Crédit : Cartoons Plural / Unsplash

Dans un communiqué, Apple a annoncé la fin des lecteurs de musique portables. La firme de Cupertino a célébré l’histoire de l’iPod tout en assurant que les fonctionnalités musicales perdurent à travers les autres produits de la marque comme l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch, le MacBook, etc.

Le dernier iPod touch est encore disponible « dans la limite des stocks disponibles »

Le vice-président directeur du marketing mondial d’Apple, Greg Joswiak, a déclaré que : « la musique a toujours fait partie de notre cœur chez Apple, et l’apporter à des centaines de millions d’utilisateurs avec l’iPod a impacté plus que l’industrie de la musique – cela a également redéfini la façon dont la musique est découverte, écoutée et partagée ».

L’Apple Store n’affiche déjà plus l’iPod touch parmi ses produits disponibles. Vous pouvez cependant toujours accéder à la page du baladeur en tapant « iPod Touch » dans la barre de recherche. Un message prévient que vous pouvez l’acheter « dans la limite des stocks disponibles ».

Aujourd’hui, l’iPod n’a plus le même intérêt qu’auparavant. Les fonctionnalités musicales sont intégrées à tous les produits de la marque et notamment sur l’iPhone. Vous pouvez même écouter de la musique sur l’Apple Watch. Retrouvez d’ailleurs notre liste des meilleures applications pour l’Apple Watch. Quant à l’iPod, Greg Joswiak a ajouté que : « aujourd’hui, l’esprit de l’iPod perdure. Nous avons intégré une expérience musicale incroyable à tous nos produits, de l’iPhone à l’Apple Watch en passant par le HomePod mini, et sur Mac, iPad et Apple TV. Et Apple Music offre une qualité sonore de pointe avec prise en charge de l’audio spatial – il n’y a pas de meilleur moyen d’apprécier, de découvrir et d’expérimenter la musique ».

Enfin, les derniers stocks de l’iPod touch qui sera bientôt un appareil de collection vont probablement fondre comme neige au soleil. Sur l’Apple Store France, il y a encore du stock au moment de l’écriture de cet article, mais cela ne va probablement pas durer.

