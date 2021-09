Samsung présente le premier capteur 200 MP pour smartphones qui arrivera sur le Xiaomi 12

Après plusieurs mois d’attente, le géant coréen a enfin dévoilé son premier capteur de 200 MP. L’ISOCELL HP1 conçu par Samsung apporte une nouvelle technologie de pixellisation et prétend améliorer les prises de vue en basse lumière. On devrait le voir arriver d’ici la fin de l’année sur le Xiaomi 12.

En cas de forte luminosité, l’ISOCELL HP1 peut choisir d’utiliser la totalité des 200 MP (16,384 x 12,288 pixels) sous forme de pixels individuels de 0,64 micron. En effet, le capteur utilisera la technologie ChameleonCell, un système de pixellisation qui utilise le pixel-binning 2 par 2, 4 par 4 ou qui permettra de prendre des photos en 200 MP en fonction de l’environnement. Les photos en 50 MP proposeront des pixels individuels de 1,28 micron et les photos en 12,5 MP des pixels de 2,56 microns. La taille du capteur est impressionnante, puisqu’il mesure 1/1.22 pouce.

L’ISOCELL HP1 est également capable d’enregistrer des vidéos 8K presque à pleine taille, en enregistrant au niveau du pixel-binning 2 par 2 du capteur à 50 MP. Comme c’est souvent Xiaomi qui utilise les nouveaux capteurs de Samsung, on s’attend à ce qu’il fasse son arrivée sur le marché à bord du Xiaomi 12, qui devrait utiliser un capteur autant de mégapixels.

Samsung dévoile également un nouveau capteur de 50 MP

En plus de son ISOCELL HP1 de 200 MP, Samsung a également levé le voile sur son nouveau ISOCELL GN5, un capteur de 50 MP. Ce dernier n’est pas vraiment un successeur de l’ISOCELL GN2 que l’on pouvait retrouver dans le Xiaomi Mi 11 Ultra, puisqu’il propose des caractéristiques techniques un peu plus modestes qui se rapprochent beaucoup de l’IMX766 de Sony. En effet, le capteur est un peu plus petit que le GN2, puisqu’il mesure « seulement » 1/1,57 pouce.

Le GN5 combine Dual Pixel Pro et Front Deep Trench Isolation (FDTI) pour chaque photodiode afin de capturer plus d’informations sur la lumière. Il permet de capturer des photos de 50 MP avec une taille de pixel de 1,0 μm, contre 1,4 micron sur le GN2.

Comme on sait déjà que le Xiaomi Mi 12 Ultra utilisera une configuration photo avec 3 capteurs de 50 MP, il se pourrait bien que Xiaomi décide d’utiliser de nouveau un ISOCELL GN2 comme capteur principal, et deux ISOCELL GN5 pour les capteurs ultra grand-angle et périscope de l’appareil. Ce dernier devrait d’ailleurs offrir un zoom optique 5X, comme c’était déjà le cas cette année. Quoi qu’il en soit, rendez-vous en décembre pour en savoir davantage à l’occasion de la présentation des nouveaux flagships du fabricant chinois.

