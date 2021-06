Xiaomi Mi 12 Ultra : une caméra gigantesque de 192 MP en 2022 ?

Cela fait maintenant un an que Xiaomi s’est mis à proposer des smartphones premium. Avec ses téléphones « Ultra », le fabricant chinois a pris pour habitude de proposer ses meilleures technologies, comme le font certains de ses concurrents.

D’après les informations du célèbre Digital Chat Station sur Weibo, Xiaomi pourrait bien repousser les limites dans le domaine de la photographie l’année prochaine. En effet, il proposerait un capteur de 192 MP avec son Xiaomi Mi 11 Ultra.

Xiaomi Mi 11 Ultra – Crédit : Xiaomi

L’année dernière, Xiaomi avait présenté son Xiaomi Mi 10 Ultra, mais celui-ci avait malheureusement été réservé pour le marché chinois. Cette année, nous avons eu la chance de pouvoir découvrir en France la nouvelle itération de son flagship : le Xiaomi Mi 11 Ultra. Ce dernier propose notamment un Snapdragon 888, un écran OLED 120 Hz, une recharge rapide filaire et sans fil de 67 W, mais aussi une batterie de 5000 mAh.

Le smartphone haut de gamme de Xiaomi est surtout connu pour son énorme capteur photo Samsung ISOCELL GN2 de 50 MP. En effet, il lui a permis d’atteindre la première place du classement photo de DXOMARK. L’année prochaine, Xiaomi pourrait bien proposer un capteur avec presque 4 fois plus de pixels, puisqu’il atteindrait 192 MP.

Un capteur gigantesque 1 pouce de 192 MP ?

Selon Digital Chat Station, le Xiaomi Mi 12 Ultra serait équipé d’un capteur gigantesque de 192 MP. Ce dernier serait encore plus grand que le capteur de 50 MP de la génération actuelle, puisqu’il ne mesurerait pas moins de 1 pouce. Actuellement, seul le Sharp AQUOS R6 offre un capteur aussi grand, ce qui lui permet d’obtenir d’excellents résultats en basse luminosité.

En effet, un grand capteur permet d’obtenir des pixels individuels plus grands. Cela traduit par une meilleure qualité d’image en condition de faible luminosité, puisqu’il est plus facile pour le capteur de capter la lumière résiduelle. Cependant, puisque le capteur proposera 192 millions de pixels, les pixels individuels devraient être plus petits que ceux du Xiaomi Mi 11 Ultra, qui mesurent 1,4 micron.

Néanmoins, selon les informations de Digital Chat Station, Xiaomi proposera une technologie avancée de pixel-binning, qui peut regrouper 16 pixels en un pour créer une image de 12 MP. Cela permettra donc de multiplier artificiellement par huit la taille des pixels individuels et d’obtenir ainsi de meilleurs résultats en faible luminosité. En comparaison, le Samsung Galaxy S21 Ultra utilise lui une technologie « nona-binning » avec son capteur 108 MP. Elle lui permet de regrouper neuf pixels en un.

Source : Digital Chat Station