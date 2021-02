Samsung dévoile l’ISOCELL GN2, un énorme capteur 50MP que l’on retrouvera sur le Xiaomi Mi 11 Ultra

Samsung a dévoilé un nouveau capteur 50 MP, l’ISOCELL GN2, qui équipera bientôt certains smartphones haut de gamme d’autres constructeurs. Il s’agit pour l’instant du plus grand capteur disponible sur le marché, et nous devrions le retrouver notamment sur le Xiaomi Mi 11 Ultra.

Samsung avait annoncé l’année dernière le 50MP Isocell GN1, s’écartant ainsi de ses capteurs de 108MP. La résolution plus faible du GN1 avait été compensée par ses pixels beaucoup plus grands, ce qui permettait d’améliorer considérablement les photos en faible luminosité.

Cela fait maintenant quelque temps que nous évoquons l’arrivée de l’ISOCELL GN2. Déjà lorsqu’une vidéo avait dévoilé entièrement le Xiaomi Mi 11 Ultra et son second écran LCD à l’arrière, les internautes s’interrogeaient sur l’épaisseur du module photo. Cela n’est pas étonnant, puisque le nouveau capteur GN2 est énorme, avec une taille de 1/1,12 pouce, contre 1/1,31 pouce pour la génération précédente qui était exclusive aux smartphones de Vivo.

En conséquence, le capteur dispose de gigantesques pixels individuels de 1,4 micron, presque deux fois plus grands que les photosites de 0,8 micron du capteur principal ISCOCELL HM3 de 108 MP du Samsung Galaxy S21 Ultra, que nous avions pu tester.

Une taille de pixel plus importante se traduit par une meilleure qualité d’image en condition de faible luminosité, puisqu’il est plus facile pour le capteur de capter la lumière résiduelle. L’ISOCELL GN2 est également capable d’utiliser la technologie de pixel-binning, qui peut regrouper 4 pixels en un pour créer une image de 12,5 MP.

Samsung ISOCELL GN2 (Xiaomi Mi 11 Ultra) Samsung ISOCELL GN1 (Vivo X60 Pro+) Samsung ISOCELL Bright HM3 (Galaxy S21 Ultra) Résolution 50 MP 50 MP 108 MP Taille du capteur 1/1.12 pouce 1/1.31 pouce

1/1.33 pouce



Taille des pixels 1.4 micron

1.2 micron

0.8 micron



Pixel-binning 12.5MP 2.8 microns

(4-en-1) 12.5MP 2.4 microns

(4-en-1) 12MP 2.4 microns

(9-en-1) Vidéo 8K/24fps

4K/120fps

FHD/480fps 8K/30fps

4K/120fps

FHD/400fps 8K/30fps

4K/120fps

FHD/240fps

ISOCELL GN2 : le capteur haut de gamme par excellence

Le capteur utilise une nouvelle technologie de Samsung, nommée Dual Pixel Pro. Celle-ci utilise 100 millions de photodiodes à détection de phase qui perçoivent les phases à la fois verticalement et horizontalement pour une mise au point automatique plus rapide et plus précise. Samsung affirme qu’il s’agit de sa solution d’autofocus (PDAF) la plus avancée à ce jour.

De plus, le capteur prend en charge le HDR échelonné pour une meilleure précision et une faible consommation d’énergie. Selon Samsung, la nouvelle fonction HDR échelonné permet de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 24 %.

Enfin, en termes d’enregistrement vidéo, le capteur est capable d’enregistrer des vidéos 4K jusqu’à 120 FPS et des vidéos Full HD à 480 FPS. Avec un tel capteur, le Xiaomi Mi 11 Ultra devrait bientôt pouvoir détrôner le Huawei Mate 40 Pro et ses capteurs photo haut de gamme dans le classement de DXOMARK.

