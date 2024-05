Sécurité sociale : 826 000 Français privés de la revalorisation de leur allocation suite à un bug

Si vous êtes bénéficiaire d’une allocation et que l’aide perçue en mai n’a pas augmenté malgré la revalorisation annoncée, il s’agit d’un bug. La somme promise arrivera début août avec effet rétroactif.

Plusieurs français ne profitent pas de suite de la revalorisation de leur allocation à cause d’un bug informatique de la Sécurité sociale, comme l’explique Le Parisien. Alors que diverses prestations sociales ont été augmentées lors du 1er avril, les bénéficiaires ont reçu la somme habituelle sans le supplément promis par la Caisse nationale de l’Assurance maladie (Cnam).

La revalorisation annoncée n’arrivera que début août

APL, RSA, AAH… Plusieurs prestations sociales ont été augmentées de 4,6%, en avril dernier. Une revalorisation bienvenue face à la crise économique actuelle et une hausse générale des prix. Sauf que près de 826 000 Français vont recevoir ce supplément financier en retard, au début du mois d’août prochain avec un effet rétroactif. “En me connectant sur mon compte Ameli le 3 mai 2024, j’ai vu que la pension d’invalidité serait versée ce jour et son montant est strictement identique à celui d’avril. Pas d’augmentation donc !” témoigne notamment Valérie au micro de Handicap.fr. Mauvaise surprise pour les bénéficiaires qui ont découvert que la somme était strictement la même qu’avant la revalorisation.

Contactée par ce même média, la Cnam se dit “consciente que la revalorisation des pensions d’invalidité est attendue par ses bénéficiaires mais, en raison d’une contrainte technique impossible à solutionner rapidement malgré toutes les options étudiées, elle ne sera effective que début août avec un effet rétroactif au 1er avril”. L’organisme précise être navrée “de ce contretemps”. Quant à ceux qui n’ont pas été prévenus, la Cnam “travaille à une communication attentionnée en direction des assurés concernés pour les informer de la situation”.

Dans le cas d’une personne qui touche 800 euros de pension d’invalidité, la somme totale reçue sera de 984 euros lors du virement d’août avec effet rétroactif. Elle regroupe la revalorisation de la pension, passant de 800 à 836,780 euros, en plus des 36,80 euros d’avril, mai, juin et juillet.

Il faut toutefois noter que ce retard de réception du supplémentaire pour les bénéficiaires ne touche que les pensions d’invalidité versée par la Cnam.