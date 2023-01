SFR va débrancher la 2G en 2026 puis la 3G en 2028

SFR va tirer un trait sur la 2G et la 3G. Après de longues années de loyaux services, les deux générations vont être abandonnées par l’opérateur, respectivement en 2026 et en 2028. Les fréquences seront attribuées à la 4G et à la 5G.

SFR

La 2G et la 3G vivent leurs dernières années. SFR vient de confirmer qu’il allait les abandonner respectivement en 2026 et en 2028. Un calendrier qui se calque sur celui d’Orange, ce dernier prévoyant de débrancher ses réseaux 2G et 3G en 2025 et en 2028.

Dans son communiqué, SFR indique qu’il compte réattribuer les fréquences utilisées par ces générations vieillissantes pour la 4G et la 5G. Une technique déjà éprouvée par les opérateurs, SFR réaffectant certaines fréquences 2G et 3G vers la 4G depuis belle lurette.

SFR promet que cette redistribution aura des effets bénéfiques sur les utilisateurs. Concrètement, cela permettra d’offrir plus de débit tout en améliorant la réactivité et la qualité de la voix. “Plus intelligentes et plus sécurisées, ces dernières technologies sont également plus efficaces en matière de consommation énergétique”, rappelle SFR. Quoi qu’il en soit, il était temps de tourner la page. Pour rappel, les réseaux 2G et 3G ont été déployés respectivement en 1991 et en 2000.

SFR : clap de fin pour la 2G et la 3G

Les générations se sont succédé depuis. En l’occurrence, la couverture en 4G des Français atteint désormais 99 %, SFR bénéficiant notamment de 24 265 sites 4G en décembre 2022. S’il existe encore quelques zones blanches, le déploiement de la 4G sera encore plus diffus d’ici à l’arrêt de la 2G et de la 3G. C’est surtout du côté des entreprises qu’il faudra veiller à assurer la transition, certains équipements étant encore alimentés par ces générations bientôt obsolètes.

Dans son communiqué, SFR assure avoir déjà préparé le terrain, notamment pour le marché des objets connectés par l’entremise du NB-IoT (Narrow-Band Internet of Things) et du LTE-M (Long-Term Evolution for Machines). Autant de “technologies en 4G qui prennent d’ores et déjà le relais des précédentes (en 2G-3G)”, assure l’opérateur. Ce dernier assure enfin qu’il aidera “ses clients particuliers comme professionnels qui n’ont pas encore accès aux technologies les plus récentes”