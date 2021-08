Shang-Chi : pourquoi le film ne sera pas directement disponible sur Disney+ ?

Contrairement à Black Widow, Shang-Chi ne bénéficiera pas d’une double sortie en salles et sur la plateforme Disney+.

Afin de faire face à la crise sanitaire, de nombreux studios ont décidé cette année de partager conjointement leurs nouvelles productions en salles et sur des plateformes de streaming. Si Warner a ouvert le bal, Disney lui a rapidement emboîté le pas. Ainsi Cruella ou encore Black Widow ont profité de ce nouveau système, pour être certain de garantir la pérennité économique de ces blockbusters aux budgets pharaoniques. Mais Shang-Chi ne connaîtra pas le même destin. Et la raison est bien simple : le nouveau Marvel ne restera finalement que peu de temps dans les salles obscures. Sans compter sur la récente affaire Scarlett Johansson qui laisse encore un goût amer aux dirigeants de Disney.

Shang-Chi revoit sa stratégie de sortie – Crédit : Marvel Studios

En effet, Bob Chapek semble vouloir miser sur cette nouvelle stratégie. Shang-Chi restera donc un mois et demi en salles avant d’être mis à disposition des abonnés sur Disney+.

Shang-Chi : une nouvelle stratégie de diffusion

Chapek a clairement explicité son projet, lors d’une réunion avec les investisseurs de Disney. « Nous pensons que cela va être une expérience intéressante. Nous bénéficions d’une sortie en salles pendant 45 jours. Cela nous permet donc de poursuivre la diffusion du film sur la durée d’une autre manière » annonce ainsi ce dernier. En effet, par le passé, une exploitation réussie en salles se déroulait sur une moyenne de 90 jours. Mais entre la crise sanitaire, les reports de sorties, les exploitants ont du revoir leur manière de travailler.

Les autres studios semblent emboîter le pas à Disney et procéderont ainsi de la même manière. Paramount opérera cette même stratégie avec son nouveau format animé sur la Pat’Patrouille. De son coté, la Warner s’est assuré un partenariat avec les salles AMC pour que ses nouvelles productions restent également en salles 45 jours avant d’être disponibles sur HBO Max. Les abonnés des plateformes devront donc patienter un mois supplémentaire pour visionner chez eux ces nouvelles exclusivités.

Si Shang-Chi devait initialement jouir d’une sortie exclusive en salles, Chapek a du rapidement revoir ses projets. Avec la menace du variant Delta, le CEO préfère ne prendre aucun risque. Le film connaîtra donc une double-sortie, mais de manière décalée. Reste à savoir si cette stratégie sera payante et les chiffres au rendez-vous. Car ce nouveau projet Marvel, en plus de faire énormément parler de lui, est très attendu par le public et la critique.

Source : Cinemablend