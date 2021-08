Shang-Chi : Marvel dévoile un nouveau trailer avec des dragons enflammés

Avec son marketing offensif, Marvel offre à son nouveau héros une nouvelle bande-annonce à couper le souffle. Simu Liu sera le nouveau super-héros du MCU grâce à l’arrivée imminente de Shang-Chi. Avec ce projet d’envergure, le studio va explorer un nouvel univers inédit. Marvel attend beaucoup de ce nouveau film, car ce sera le premier à s’offrir un déploiement exclusif dans les salles obscures depuis Spider-Man en 2019. Si pour l’heure, peu de détails filtrent sur le contenu même de cette nouvelle aventure, ces quelques images permettent de livrer quelques précieux indices. Shang-Chi s’annonce comme la sensation de la rentrée, avec un univers incroyable et des scènes d’action à couper le souffle.

Shang-Chi s’offre un nouveau trailer enflammé ! – Crédit : Marvel Studios

Le film permettra de dévoiler l’identité du véritable Mandarin. Nommé Wenwu, il sera présenté comme le véritable père de Shang-Chi. Mais cette mouture promet également d’introduire des dragons mystiques.

Shang-Chi : des dragons qui ne passent pas inaperçus

On peut découvrir la présence de deux dragons lançant des flammes au-dessus de ce qui pourrait être la ville gardée par le personnage de Michelle Yeoh. En effet, le lieu aurait été identifié par les fans comme la Vallée du Dragon Endormi. Mais pour l’heure, Marvel n’a toujours pas confirmé cette théorie, préférant garder un peu de mystère avant la sortie officielle du film. La scène est presque subliminale, mais en y regardant de plus près, on peut deviner au loin d’autres créatures volant dans le ciel.

Ces dragons seront-ils de précieux alliés pour Shang-Chi ou de terribles créatures prêtes à tout pour lui barrer la route dans sa quête ? Il est encore trop tôt pour le savoir. Mais un détail permet de pencher pour la première hypothèse. Les dragons brillent de la même couleur que celle du pouvoir mystique du héros. Cela pourrait donc dire qu’ils sont en lien direct avec les capacités développées par Shang-Chi.

Il faudra encore patienter quelques semaines pour en apprendre davantage au sujet de ces créatures magiques. Marvel ne laisse rien au hasard et sait parfaitement comment tenir ses fans en haleine. Quoi qu’il en soit, ces quelques images semblent promettre un grand opus du studio. Les scènes de combat s’annoncent savoureuses et l’univers visuel incroyablement grandiose.

Source : Screenrant