Shazam 2 : découvrez le nouveau costume de Zachary Levi

Le second opus de Shazam commencer sérieusement à se concrétiser. Alors que le tournage bat son plein, quelques images exclusives ont été partagées sur la toile. Pour l’occasion, les fans peuvent enfin découvrir le nouveau costume de Levi, qui a bien évolué. Avec cette nouvelle panoplie de super-héros, le personnage fait plus adulte, montrant au passage une réelle évolution de ce dernier. Simplifié et bien plus raffiné, ce nouvel habillage laisse présager de belles surprises.

Les différences sont manifestes et nombreuses. Pas besoin d’utiliser une loupe pour s’en rendre compte, il y a une évolution visible au premier coup d’œil.

Un costume 2.0

Premier détail important : l’absence de rembourrage. En effet, le costume devient une seconde peau, très moulant. Exit donc les artifices un peu trop visibles pour augmenter le carrure du personnage. Shazam ne porte plus de cape. Il est cependant possible que cette dernière soit ajoutée en post-production. Cela permet de lui donner un mouvement bien plus spectaculaire. Mais rien ne garantit pour l’heure ce détail. L’éclair sur le torse du héros semble avoir lui aussi été modifié pour un design plus stylisé. Dans sa première version, Shazam était affublé d’un insigne en plastique un peu trop voyant.

Les photos partagées sur les réseaux sociaux ne sont pas des clichés officiels. Il est donc tout à fait possible qu’il ne soit pas complet. Et la magie des effets spéciaux pourrait encore le faire évoluer. Par ailleurs, ce changement pourrait laisser présager que la fratrie de Billy s’offrira également un nouveau look pour l’occasion.

En adoptant un look bien plus simple, Shazam semble montrer qu’il a gagné en maturité, abandonnant les artifices classiques et clichés des héros de son enfance. Les fans pour leur part valident totalement cette transition, franchement réussie. Réalisé par David F. Sandberg, Fury of Gods débarquera sur les écrans en juin 2023. On retrouvera à l’écran Asher Angel, Grace Fulton ou encore Helen Mirren.

