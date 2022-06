Skyrim : chassez des dragons en 16K avec ce mod

Les mods créés pour The Elder Scrolls V : Skyrim se comptent par milliers. Avec environ 70 000 mods sur Nexus Mods et plus de 28 000 dans le Workshop de Steam, vous pouvez entièrement personnaliser votre expérience de jeu. La plupart des mods de Skyrim servent à améliorer tous les aspects du jeu de Bethesda, que ce soit les graphismes, les mécaniques de gameplay ou encore les quêtes.

Des dragons en 16K dans Skyrim – Crédits : wrig675/XilaMonstrr/I2edShift

Les trois moddeurs « wrig675 », « XilaMonstrr » et « I2edShift » font partie de ceux qui améliorent le rendu visuel de Skyrim. Ils ont créé un mod qui remplace les textures originales des dragons de Skyrim par des textures en 16K. Eh oui, les dragons du jeu en monde ouvert n’ont jamais eu une aussi bonne définition. Comme les moddeurs l’ont dit, « les dragons ont l’air bien de loin, mais ils sont assez horribles de près », d’où l’utilité de ce mod.

Si vous jouez déjà à Skyrim en 4K, installez ce mod pour avoir des dragons plus détaillés

En fait, chasser des dragons en 16K n’est pas aussi impressionnant que l’on pourrait croire. Comme XilaMonstrr l’a expliqué, « tous ceux qui utilisent des textures 4K devraient utiliser des textures de dragon 16K ». En effet, même si vous jouez déjà en 4K à Skyrim, les dragons sont tellement énormes que le rendu n’est pas exceptionnel quand vous vous approchez d’eux avant de les terrasser en criant « Fus Ro Dah ».

Le moddeur a expliqué dans un post Reddit que « en 16K, une aile de dragon mesure 7380×4020 px, une tête mesure 3320×2480 px et le corps arrière ainsi que les pattes ne font que 6080×4580 pc. Si vous combattez un dragon de près et que vous voulez le voir en résolution 4K, alors vous avez besoin que le dragon soit en 16K ». Avec ce mod, vous pouvez voir de près toutes les écailles et les cicatrices du dragon. Voici un exemple du mod dans l’image ci-dessous pour mieux s’en rendre compte.

La différence de texture sans le mod (à gauche) et avec le mod (à droite) – Crédits : wrig675/XilaMonstrr/I2edShift

En attendant les graphismes avancés de The Elder Scrolls 6 qui est toujours en cours de développement, les joueurs doivent se rabattre sur les mods de Skyrim pour en profiter dans les meilleures conditions avec les machines actuelles. D’ailleurs, un joueur de Skyrim assassine un PNJ tous les jours jusqu’à la sortie de The Elder Scrolls 6. Enfin, si vous avez un PC capable de faire tourner Skyrim en 4K, vous pouvez essayer ce mod pour voir les dragons en meilleure définition.

Source : The Gamer