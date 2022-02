The Elder Scrolls 6 : il assassine ce PNJ tous les jours jusqu’à la sortie du jeu (et il va falloir être patient)

Personnage insupportable, Nazeem est probablement le NPC le plus détesté de The Elder Scrolls V: Skyrim. Un YouTubeur a décidé de le tuer chaque jour jusqu’à ce que le prochain jeu de la franchise sorte. On en est déjà au 139e meurtre.

Mod Killing Nazeem Again © DJSHAFT69

Vous connaissez forcément Nazeem, le citoyen rougegarde de Blancherive, présent dans The Elder Scrolls V: Skyrim. Arrogant, égocentrique et condescendant, il fait probablement partie des PNJ les plus détestés de toute l’histoire du jeu vidéo. Si, vous aussi, vous le trouvez insupportable, sachez qu’un YouTubeur a décidé de le tuer chaque jour jusqu’à ce que le prochain jeu de la célèbre franchise ne sorte. On en est déjà au 139e meurtre.

Un jour sans fin pour Nazeem

The Elder Scrolls 6 est actuellement en préproduction, alors que Bethesda Game Studios termine Starfield, dont les premières images ont déjà été diffusées. Si Starfield sort cette année, en 2022 (et c’est un énorme si), la suite de Skyrim pourrait bien entrer en développement actif l’année prochaine, en 2023. Ce qui laisse pas mal de journées pour que Sidek assassine Nazeem sur sa chaîne YouTube.

Le YouTubeur a en effet décidé de supprimer l’insupportable PNJ de Blancherive tous les jours jusqu’à ce que The Elder Scrolls 6 se retrouve sur nos étagères. Par la foudre, dévoré par un vampire, jeté d’un pont, brûlé vif, les exemples ne manquent déjà pas à l’appel puisque le joueur l’a déjà tué 139 fois.

Pour rappel, The Elder Scrolls 6 sera bien une exclusivité Xbox et PC à sa sortie dont nous ne connaissons pas encore la date. La date de sortie de Starfield est quant à elle normalement prévue pour le 11 novembre 2022, si tout se passe comme prévu.

En admettant que The Elder Scrolls 6 sorte le mardi 11 novembre 2025, dans trois ans — date à laquelle Skyrim était sorti, un 11 novembre —, il reste 1376 jours de boulot à Sidek. BobLennon n’a qu’à bien se tenir !