Soul : le dernier Pixar sous le feu des critiques à cause de son doublage européen

Dans la version originale de Soul, le héros Joe Gardner est incarné par Jamie Foxx. En France, le doublage du personnage est assuré par Omar Sy. Mais dans certains pays d’Europe, la production a fait le choix très controversé de confier le rôle à des acteurs blancs.

Le personnage de Joe Gardner dans Soul – Crédit : Pixar

C’est le cas notamment du Portugal, où le débat a rapidement pris de l’ampleur. Une pétition intitulée « Les voix noires comptent », en référence au mouvement « Black lives matter » a déjà récolté plus de 17000 signatures, parmi lesquelles celles du président de SOS Racisme Mamadou Ba. La pétition demande à ce que la voix de Joe Gardner soit redoublée par un acteur noir.

Même problème en Espagne, en Allemagne ou encore au Danemark, où le héros a également été doublé par des acteurs blancs. Des activistes et personnalités de ces pays dénoncent une forme de racisme. Ils déplorent ce casting vocal non fidèle à l’original, alors que Soul est le premier film Pixar avec un personnage principal noir.

Le scénario de Soul fait aussi débat

Aux États-Unis, Jamie Foxx s’est dit très heureux et fier de doubler le héros de Soul. Mais le film n’a néanmoins pas échappé à quelques critiques outre-Atlantique. Le personnage de Joe Gardner sous sa forme d’homme noir est en effet rapidement éclipsé. C’est ensuite une femme blanche, appelée 22 et doublée par Camille Cottin en France, qui fait passer la vie du musicien noir au second plan. Après le meurtre de George Floyd et les protestations qui l’ont suivi l’année dernière, le public attendait certainement une meilleure représentation de la minorité afro-américaine. Pixar semble ainsi avoir manqué une occasion d’offrir un vrai premier rôle à un héros noir.

La magie Pixar est toutefois bien présente. L’histoire émouvante du film semble avoir touché la plupart des critiques et des spectateurs et l’esthétique fait une fois de plus l’unanimité. Soul est disponible sur la plateforme Disney+ depuis le 25 décembre 2020.

Source : SCREEN RANT