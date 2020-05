Spider-Man : Sony révèle le nom officiel de l’univers étendu

Sony vient enfin de dévoiler le nom officiel de l’univers étendu de Spider-Man, c’est-à-dire les différents films Marvel en rapport avec l’homme-araignée. En effet, Spider-Man a un pied dans chaque univers : celui de Sony et celui de Marvel, plus communément appelé le MCU.

Tandis que Marvel détient les droits de nombreux superhéros, c’est Sony Pictures qui a les droits cinématographiques de Spider-Man depuis des années. Cette histoire de droits a d’ailleurs causé une grosse embrouille entre Marvel et Sony il y a seulement quelques mois. On avait même cru dire adieu à l’homme-araignée dans le MCU puisque Sony avait déclaré que la porte était fermée.

Quelques semaines après, les deux sociétés avaient fini par se réconcilier et affirmer que Tom Holland sera de retour chez Marvel pour au moins deux films. C’est d’ailleurs probablement grâce à l’acteur que Sony et Marvel se seraient rabibochés. Spider-Man 3 est le premier film officialisé depuis le récent partenariat entre Marvel Studios et Sony Pictures. Selon Tom Holland, le scénario est « absolument malade ». Le blockbuster arrivera sur grand écran le 5 novembre 2021.

Sony Pictures Universe of Marvel Characters, c’est le nom de l’univers de Sony

Il y a seulement quelques heures, le compte officiel des films Spider-Man de Sony a fait allusion à l’univers étendu en tant que « Spider-Man Universe of Characters ». Nos confrères d’IGN ont donc aussitôt contacté la société pour avoir une clarification à propos du nom. C’est donc officiel, l’univers étendu s’appelle « Sony Pictures Universe of Marvel Characters ». Ce n’est pas le nom le plus original, mais il a le mérite d’être clair.

Le Sony Pictures Universe of Marvel Characters, ou SPUMC pour faire plus court, a donc commencé avec Venom en 2018. Le prochain sera Morbius le 19 mars 2021 dans lequel de multiples références au Spider-Man de Tom Holland ont été établies. Ensuite, l’univers étendu de Sony enchaînera sur Venom : Let There Be Carnage qui est attendu pour le 25 juin 2021, et dont le logo a déjà été dévoilé.

Spider-Man a donc le pied entre deux univers étendus, le MCU et le SPUMC. Tandis que le SPUMC se développe autour de lui sans qu’il puisse y faire une apparition, Tom Holland honore pour le moment l’accord avec Marvel en jouant dans le MCU. Le plus important reste de voir quels seront les prochains films de l’univers de Sony et quels liens ils auront avec celui de Marvel.

