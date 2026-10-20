Spotify s’attaque au partage de compte, vous risquez d’être banni

Spotify durcit le ton contre le partage de compte. Certaines personnes utilisant un abonnement Premium Famille se voient imposer une vérification qui prend la forme d’un QR code dynamique à scanner sous sept jours. À défaut, ils risquent le bannissement des offres groupées pendant un an.

L’offre Premium Famille de Spotify est théoriquement réservée aux “familles qui résident à la même adresse”. Elle permet de regrouper jusqu’à six comptes Premium au sein d’un même abonnement. Certains utilisateurs partagent toutefois cette formule alors qu’ils ne vivent pas, ou plus, sous le même toit. Pour empêcher cette pratique, le service de streaming musical commence à imposer un nouveau processus de vérification à certains abonnés.

Spotify renforce les contrôles sur les comptes Premium Famille

Plusieurs utilisateurs rapportent sur Reddit avoir reçu une notification leur demandant de confirmer qu’ils vivent bien sous le même toit que le gestionnaire de leur abonnement Premium Famille. Comme l’explique Spotify sur une page d’assistance, le titulaire de l’abonnement doit générer un QR code dynamique depuis l’application mobile, en passant par la section Votre abonnement Premium > Gérer. Le membre concerné doit ensuite le scanner avec son propre smartphone.

Si vous avez reçu une telle notification, vous disposez de sept jours pour effectuer la vérification. Passé ce délai, vous serez exclu de l’abonnement Premium Famille en question et passerez sur la formule gratuite. Vous ne pourrez plus rejoindre un autre forfait Spotify Famille ou Duo pendant un an. Vous aurez tout de même encore la possibilité de souscrire un abonnement Personnel.

Une astuce permet de contourner le système de vérification

Le système mis en place implique normalement que les deux membres (le titulaire du compte et l’usager soumis à la vérification) se trouvent au même endroit lors de la procédure. Étant donné que le QR code se rafraîchit “toutes les quelques secondes”, une simple capture d’écran envoyée par message ne suffira pas.

Il existe toutefois une astuce de contournement : partager son écran en temps réel pour scanner le QR Code à la volée. “Ma sœur a reçu ce message il y a deux jours. J’ai passé un appel vidéo à son fils et partagé mon écran en montrant ma tablette avec le QR code qui change. Elle a pu le scanner avec son téléphone depuis l’écran de son fils”, détaille un usager.