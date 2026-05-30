Spotify enrichit son application avec plusieurs nouveautés attendues

Spotify déploie actuellement plusieurs fonctionnalités destinées à améliorer l’expérience des utilisateurs sur mobile. Dossiers de playlists, manipulations simplifiées, téléchargements en arrière-plan sur iOS… On fait le point sur les nouveautés.

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Spotify met à jour son application mobile pour la rendre “plus facile à utiliser et plus fiable”. Le géant du streaming musical répond notamment à une demande de longue date de ses utilisateurs en déployant une fonctionnalité déjà disponible sur ordinateur : les dossiers de playlists. Ces derniers vous permettront de classer vos listes de lecture dans des dossiers thématiques (plage, salle de sport, soirée, etc.).

Toujours au niveau des playlists, Spotify introduit des actions groupées permettant de réorganiser plusieurs morceaux, podcasts ou livres audio en une seule fois. L’idée est de vous faire gagner du temps en réduisant le nombre de manipulations. Toutes les nouveautés déjà citées sont en cours de déploiement chez les utilisateurs du monde entier (gratuits et payants).

We support extremely organized listening habits around here 🤝📂 Which update are you trying first? pic.twitter.com/jc2T7O0On7 — Spotify (@Spotify) May 28, 2026

Fonction de clip, téléchargement en arrière-plan… Spotify fait peau neuve

Spotify brosse également ses abonnés Premium dans le sens du poil. Ils peuvent désormais sélectionner et gérer plusieurs chansons simultanément dans la file d’attente. Par ailleurs, l’application leur permet de modifier l’ordre de la lecture aléatoire à tout moment grâce au bouton de rééquilibrage. “C’est une façon originale de redécouvrir une playlist favorite, de varier le rythme ou d’écouter de nouveaux morceaux que vous aimez déjà”, détaille la plateforme.

Si la séquence proposée ne vous convient pas, il suffit d’appuyer sur “Rééquilibrage” pour en générer une nouvelle. Plus besoin de désactiver puis réactiver le mode aléatoire. Les utilisateurs iOS devraient en outre saluer l’arrivée des téléchargements en arrière-plan. Les chansons et les podcasts continueront de se télécharger même lorsque l’application sera fermée.

Spotify lance enfin une fonctionnalité de “clips” sur l’app. Celle-ci permet de découper un extrait précis d’un podcast pour le sauvegarder ou le partager facilement. Lorsque l’épisode est en cours de lecture, il suffit d’appuyer sur l’icône ciseaux et d’extraire le passage visé. Ce nouvel outil arrive progressivement chez tous les utilisateurs. Davantage de podcasts deviendront éligibles au fil de l’eau.