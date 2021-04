Spotify : les prix des offres Premium Étudiant, Famille et Duo augmentent

Mauvaise nouvelle pour les abonnés de Spotify en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le service de streaming musical augmente les prix de ses offres Premium Étudiant, Famille et Duo en fonction des régions.

Les abonnés de Spotify ont démarré leur semaine en apprenant une mauvaise nouvelle. En effet, l’un des plus populaires services de streaming musical qui a mis à jour l’interface de ses applications PC et Web augmente les prix de ses offres en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Spotify sur PC – Crédit : sgcdesignco / Unsplash

Les nouveaux tarifs entreront en vigueur à partir du 30 avril 2021. L’offre Premium Personnel est la seule qui reste inchangée dans toutes les régions pour l’instant. Néanmoins, les abonnés devront débourser entre 1 et 2 € de plus en fonction de la formule qu’ils choisissent pour écouter leur musique favorite au quotidien. D’ailleurs, Spotify a récemment lancé un autoradio tactile pour voiture qui s’appelle Car Thing.

5,99 € pour l’offre Spotify Premium Étudiant et 17,99 € pour l’offre Famille

Les abonnés américains sont les plus chanceux puisque seule l’offre Premium Spotify Famille passe de 14,99 $ à 15,99 $, du moins pour le moment. En Europe, l’offre Étudiant augmente de 1 €, de 4,99 € à 5,99 €. L’offre Duo semble rester à 12,99 € par mois, mais la Famille n’est pas épargnée. Après avoir déjà été augmentée à 15,99 € il y a deux mois, l’offre Famille passera finalement à 17,99 € par mois, soit 2 € de plus qu’en ce moment.

Au Royaume-Uni, l’offre Étudiant passe de 4,99 £ à 5,99 £ tandis que la Duo augmente de 12,99 £ à 13,99 £. Encore une fois, l’offre Famille est la plus touchée par la hausse de prix puisqu’elle passe à 16,99 £ par mois au lieu de 14 ,99 £. D’ailleurs, le service de streaming musical va aussi augmenter ses tarifs dans quelques pays d’Asie et d’Amérique du Sud.

Comme d’habitude, tous les abonnés existants de Spotify auront une période de grâce d’un mois avant l’augmentation automatique. Ils verront donc les nouveaux tarifs dans le prélèvement automatique pour le mois de juin. Spotify qui a lancé son propre mot de réveil mains libres « Hey Spotify » augmente probablement les tarifs en prévision des abonnements en baisse. En effet, le service compte plus de 150 millions d’abonnés, mais il a tout de même perdu 125 millions d’euros au cours du dernier trimestre. Nous devrions avoir plus d’informations d’ici quelques jours lorsque Spotify publiera ses résultats financiers.

Source : The Verge