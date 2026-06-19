Spotify : votre compte pourrait devenir inaccessible sans cette manipulation

À la rentrée prochaine, Spotify supprimera définitivement la connexion par nom d’utilisateur. Les usagers qui utilisent encore cette méthode doivent vérifier l’adresse e-mail associée à leur compte et la mettre à jour s’ils n’y ont plus accès.

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Après avoir ajouté plusieurs nouveautés pratiques, Spotify met fin à un vestige du passé. Le service va supprimer la connexion par nom d’utilisateur. La plateforme a commencé à envoyé des courriels détaillant la transition à venir. “Nous modifions la procédure de connexion à Spotify. À compter du 1er septembre 2026, vous ne pourrez plus vous connecter avec votre nom d’utilisateur. Vous devrez vous connecter avec votre adresse e-mail”, indique le message.

Spotify met fin à la connexion par nom d’utilisateur

Pour la majorité des utilisateurs, ce changement devrait passer inaperçu. Beaucoup se connectent déjà via leur adresse e-mail ou grâce à des services tiers comme Google, Apple ou Facebook. En revanche, les abonnés de longue date qui utilisent encore leur nom d’utilisateur pour se connecter, configurer un nouvel appareil, s’identifier sur l’application de bureau ou accéder à leur compte sur un ordinateur partagé devront bousculer leurs habitudes.

Si vous utilisez encore cette méthode de connexion, il est essentiel de vérifier l’adresse e-mail associée à votre compte. Et pour cause, c’est celle-ci qui vous permettra de vous connecter à la plateforme de streaming musical à l’avenir. Assurez-vous également d’y avoir toujours accès. Dans le cas contraire, vous vous retrouverez bloqué lorsque vous tenterez de récupérer votre compte, en cas d’oubli de mot de passe.

Pour mettre à jour votre adresse e-mail, il suffit de vous rendre dans les paramètres du compte, rubrique Modifier le profil. Une manipulation qui pourrait vous éviter bien des déconvenues à l’avenir. Ce changement s’inscrit dans une logique de renforcement de la sécurité. Les noms d’utilisateur sont souvent publics et peuvent parfois apparaître dans les playlists, les profils ou les liens partagés. Les adresses e-mail, en revanche, ne sont généralement pas visibles par les autres utilisateurs, ce qui renforce la confidentialité.