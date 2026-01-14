Spotify assouplit la monétisation des podcasts pour séduire plus de créateurs

Spotify accélère sa transformation pour concurrencer YouTube et TikTok sur le terrain des formats audio et vidéo.

Spotify veut devenir la plateforme incontournable des créateurs de podcasts

Depuis plusieurs années, Spotify redessine progressivement son modèle pour devenir un pilier incontournable de la création numérique. Les podcasts, les formats vidéo et les solutions de monétisation s’intègrent désormais au cœur de sa stratégie, afin de séduire davantage de créateurs et de leur offrir de nouvelles sources de revenus.

Début 2026, Spotify franchit une nouvelle étape en assouplissant les conditions d’accès à son programme de monétisation des podcasts. Lancé un an plus tôt, ce dispositif voit aujourd’hui ses critères largement revus à la baisse. D’après des informations relayées par Reuters, il suffit désormais de publier trois épisodes, d’atteindre 2 000 heures d’écoute sur les 30 derniers jours et de rassembler 1 000 auditeurs engagés. Jusqu’à présent, les seuils étaient nettement plus contraignants, avec douze épisodes requis, 10 000 heures d’écoute et 2 000 auditeurs actifs.

Avec cette décision, Spotify cherche clairement à ouvrir la porte aux créateurs émergents, en leur permettant de rentabiliser leurs contenus beaucoup plus tôt. La plateforme justifie ce choix par une forte progression de l’usage des podcasts vidéo. Leur consommation mensuelle aurait presque doublé depuis le lancement du programme. Les utilisateurs passeraient également deux fois plus de temps à regarder ce type de contenus, ce qui confirme l’intérêt croissant pour ce format hybride.

Plusieurs mécanismes de rémunération coexistent

Les créateurs peuvent toucher une part des revenus publicitaires générés par les utilisateurs de l’offre gratuite. Pour les podcasts vidéo, Spotify prévoit aussi une rémunération spécifique lorsque les abonnés premium visionnent les épisodes sans publicité.

Cette évolution s’inscrit dans une stratégie d’investissement de long terme

Spotify affirme avoir injecté plus de 10 milliards de dollars dans l’écosystème du podcast au cours des cinq dernières années. L’objectif est en deux volets : d’une part, appuyer les créateurs et d’autre part, augmenter l’attrait de la plateforme par rapport à de redoutables rivaux tels que YouTube et Netflix.

De plus, Spotify envisage de lancer de nouveaux outils de gestion des sponsors dès le mois d’avril. Ces outils donneront aux créateurs la possibilité de planifier, d’ajuster et d’analyser plus efficacement les publicités, en utilisant Spotify for Creators et Megaphone. Il est également prévu de développer une API spécifique pour simplifier la diffusion et la monétisation de podcasts vidéo issus de plateformes tierces comme Acast, Audioboom et Libsyn.

La récente mise en place de Spotify Sycamore Studios démontre cette ambition d’appuyer la création de contenus. Ce nouveau studio, qui hébergera notamment des podcasts du réseau The Ringer, sera également accessible à certains partenaires, réduisant les contraintes techniques et favorisant l’essor de formats vidéo plus ambitieux.