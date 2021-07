Star Wars : ce père recrée l’attraction Star Tours pour ses filles

Star Tours, une attraction emblématique des parcs Disney – Crédit : Disney-Lucasfilm

Avant même que Disney ne rachète Lucasfilm, les deux sociétés étaient très proches. Star Wars a toujours eu une place dans les parcs d’attractions du géant du divertissement. Si vous avez déjà mis les pieds à Disneyland Paris, Star Tours fait figure de passage obligé. Un simulateur de mouvements vous plaçant à bord d’un vaisseau pour une expérience commune alors que la pièce bouge, simulant un voyage spatial. L’attraction, en plus de Paris, est présente à Tokyo et en Floride. Une attraction tellement emblématique qu’un père de famille a décidé de créer son Star Tours artisanal, pour ses filles !

Star Tours depuis chez soi, ce père poule l’a fait pour ses filles !

C’est un père aimant qui fait un joli cadeau à ses filles. En réunissant des amis de la famille, ce dernier a recréé l’attraction Star Tours. Alors certes, le résultat est artisanal, éloigné de Disneyland, mais le rendu totalement bluffant ! Le père a conçu un vaisseau dans lequel se trouve des sièges, posé un écran avec les vraies images de l’attraction et pensé au simulateur de mouvement. Comme le montre la vidéo, avec l’intérieur et l’extérieur, le vaisseau peut bouger, s’incliner, etc. Placée dans un garage, cette reproduction est réussie et les filles de cet ingénieur semblent ravies !

Sans oublier que la vidéo nous montre que le père n’a pas fait les choses à moitié. Des amis de la famille sont présents et jouent les rôles de Leia, Poe et Dark Vador. Une expérience complète pour les filles, dont l’une fête son 8ème anniversaire. On ne peut que s’incliner devant le dévouement total de ce père et ses proches.

Star Tours a une seconde vie : The Adventures Continues

La nouvelle trilogie s’invite dans Star Tours – Crédit : Lucasfilm

Star Tours reste une attraction très ancienne, plus de 20 ans d’existence. Dernièrement, Disneyland a mis à jour sa création pour attirer plus de spectateurs. La vidéo présente désormais les lieux et personnages de tous les films principaux. Dont la trilogie de Disney. Une mise à jour appelée Star Tours The Adventures Continue.

Star Wars reste une franchise majeure de la culture pop et Disney prépare même une zone entièrement dédiée à cette dernière pour ses parcs.

Source : ScreenRant