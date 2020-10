Star Wars : George Lucas voulait aussi tuer Luke Skywalker dans Les Derniers Jedi

Dans le nouveau livre Star Wars: Fascinating Facts sorti cette semaine, l’auteur Pablo Hidalgo, qui a travaillé plus de vingt ans chez Lucasfilm, a compilé plus de deux cents pages d’anecdotes sur la franchise. Il révèle notamment ce que George Lucas avait prévu pour la dernière trilogie qui a fait tant débat auprès des fans. Certains personnages et arcs narratifs diffèrent légèrement de ce que Johnson et Abrams ont choisi de raconter, mais un fait important est bien présent : la mort de Luke Skywalker dans l’Épisode VIII.

Mark Hamill dans Les Derniers Jedi – Crédit : Lucasfilm/Disney

« Des années avant le début du développement des Derniers Jedi, le traitement laissé par George Lucas en 2012 faisait également de l’épisode VIII celui dans lequel Luke Skywalker mourrait. », explique l’auteur. Hidalgo ne fournit cependant pas tous les détails sur la manière dont Luke devait mourir. Car plus que la mort du Jedi, c’est la façon dont Johnson a tué le personnage qui a le plus déçu les fans.

D’autres faits fascinants sur les trois trilogies Star Wars

Hidalgo révèle également une information surprenante au sujet du personnage de Rey. Dans la version imaginée par George Lucas, l’héroïne devait être une adolescente de 14 ans prénommée Taryn. Elle a été baptisée de plusieurs noms différents, tels que Sally, Echo ou encore Kira, avant de devenir finalement Rey.

Star Wars: Fascinating Facts ne s’arrête néanmoins pas à la dernière trilogie. Les fans de Star Wars se réjouiront d’y découvrir des centaines de faits pas ou peu connus sur les coulisses des neufs films de la saga. Le livre comprend également des extraits de brouillons de scripts, des illustrations des scènes et décors et des détails sur les effets spéciaux les plus insolites de la franchise. Ce nouveau recueil est donc un must-have pour les fans. Au cinéma, il faudra désormais attendre 2023 pour découvrir ce que nous réserve l’avenir de la saga.

Source : Heroic Hollywood