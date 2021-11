Star Wars : Queen’s Hope, un extrait inédit du troisième et dernier livre est en ligne

Padmé se prépare pour une journée mémorable avec une baignade tôt le matin. Ce jour la, en secret, elle va se marier avec Anakin Skywalker. Anakin, lui, est pris de doutes. Mais le guerrier aime trop Padmé pour céder à la peur. Il se convainc que ce sera une merveilleuse journée. Seulement un incident que seule la reine peut résoudre vient d’advenir. On a besoin d’elle ailleurs…

Zoom de la couverture de Queen’s Hope de E.K. Johnson – Crédits : Disney

Dans son nouveau livre, Queen’s Hope, l’auteur E.K. Johnston terminera sa trilogie en explorant la vie de Padmé, la princesse devenue reine a 14 ans. Nous la suivons pendant ses premières années au Sénat, sur le trône de Naboo, et finalement enchevêtrée avec Anakin Skywalker, le général Jedi, pendant une période sombre de l’histoire de la galaxie. Alors qu’Anakin excelle à diriger les soldats clones sur les fronts de bataille à travers la galaxie, Padmé est horrifiée par les répercussions laissées sur les planètes déchirées par la guerre.

Queen’s Hope n’était pas le titre voulu par E.K. Johnson

À l’origine, l’auteur E.K. Johnson voulait appeler le troisième livre de sa trilogie Star Wars Padmé Queen’s Gambit. Vous pouvez probablement deviner pourquoi elle a dû le changer.

Couverture alternative de Queen’s Hope de E.K. Johnson – Crédits : Disney

« Il y avait cette chose sur Netflix et, vous savez, nous ne pouvions plus l’appeler Queen’s Gambit », a déclaré Johnson. « Mais je suis tombé sur Queen’s Hope presque immédiatement parce que pour moi, c’est ce qu’est Padmé. Peu importe, à quel point les choses deviennent difficiles, elle se lève et continue, ce qui est un des aspects que je préfère chez les personnages de Star Wars. »

Lucasfilm a utilisé des romans et des bandes dessinées pour ajouter plus de profondeur à la trilogie précédente, en étoffant des détails qui n’avaient jamais été révélés auparavant et en explorant les arcs de personnages. Avec E.K. Johnston ils se sont particulièrement concentrés sur Padmé. L’auteur a transformé les servantes de Padmé en personnages tridimensionnels à part entière et a même révélé que Padmé avait l’intention de libérer les esclaves de Tatooine une fois qu’elle aurait terminé son mandat de reine de Naboo.















Extrait de Queen’s Hope de E.K. Johnson – Crédits : Disney

Source : Starwars.com