Star Wars : films, séries, histoire, on vous décrypte l’univers

44 ans que Star Wars existe et la ferveur semble plus grande que jamais. Depuis que Lucasfilm appartient à Disney, plusieurs productions ont vu le jour. On pense évidemment à la nouvelle trilogie, avec un retard pour la suivante à cause du coronavirus, les spin-offs et autres séries, jeux vidéo. The Mandalorian cartonne sur Disney+, tout comme Star Wars : Visions et The Bad Batch. The Book of Boba Fett arrive en décembre, premier poster à la clé, tandis que Lucasfilm prépare 11 séries selon The Hollywood Reporter. Et si vous souhaitez débuter la franchise, connaître les grandes lignes, la rédaction vous propose un résumé de Star Wars.

Comment est né Star Wars ?

Nous sommes dans les années 70 et George Lucas connaît déjà le succès avec plusieurs films. En 1973, l’un des vice-présidents de la 20th Century Fox accepte de financer son prochain projet. Un certain Star Wars… Par la même occasion, le cinéaste négocie deux suites et fonde Industrial Light & Magic, en charge des effets spéciaux.

Star Wars débute son tournage en 1976. Originellement prévu pour le Noël de la même année, George Lucas obtient le report du film à l’été 1977. L’homme n’est pas satisfait du montage et veut peaufiner sa future œuvre.

Pour éviter une concurrence estivale, la 20th Century Fox avance finalement Un nouvel espoir au mois de mai 1977. Et c’est le succès. Les spectateurs courent au cinéma découvrir le film de science-fiction, devenant l’un des plus rentables de tous les temps. George Lucas, véritable homme d’affaires, a préalablement négocié le contrôle des produits dérivés, très populaires. C’est la fortune !

Désormais indépendant des producteurs, George Lucas produit lui-même l’Empire contre-attaque. La 20th Century Fox occupe uniquement le poste de distributeur. Irvin Kershner réalise le film, sorti en 1980. Le troisième et dernier long-métrage arrive en 1983, Le Retour du Jedi de Richard Marquand.

C’est quoi, Star Wars ?

Si chaque trilogie ou production Star Wars a sa propre histoire, le point de départ reste la saga Skywalker, débutée avec Un nouvel espoir en 1977. Le film se déroule dans une galaxie où existent des peuples extraterrestres au centre d’une guerre entre les Jedi et les Sith. L’un est gentil, l’autre est méchant. Mais ces adversaires ont un point commun : une sensibilité à la Force leur conférant énormément de pouvoirs.

Une République galactique tente de rétablir la paix avec une capitale sur la planète Coruscant. Mais cette dernière est renversée, remplacée par l’Empire galactique. Un Sith dirige désormais la galaxie, Palpatine, et un certain Dark Vador, son apprenti…

L’Alliance rebelle est alors fondée pour combattre cet ennemi autoritaire et discriminatoire. La princesse Leia est l’une des responsables et va croiser la route du héros de cette histoire, Luke Skywalker. Un héros accompagné d’autres alliés comme Han Solo, Chewbacca, Yoda, Obi-Wan Kenobi, etc.

De ce point de départ va naître la trilogie originale puis la prélogie, préquel suivant Anakin Skywalker. Le jeune Jedi n’est autre que le futur Dark Vador. La trilogie de Disney lancée en 2015 s’intéresse à un nouveau groupe venu sauver la galaxie, composée de Rey, l’héroïne, Finn et Poe.

On vous présente la franchise principale dans l’ordre.

Les films Star Wars

La Menace fantôme, L’Attaque des clones, La Revanche des Sith (1999-2005)

La prélogie s’intéresse à l’enfance d’Anakin Skywalker, futur apprenti de Palpatine et seigneur Sith. L’histoire débute alors que les Jedi ont éliminé toute menace de l’Empire et que la galaxie est prospère. Mais République est fragilisée : un Élu est attendu pour l’établir l’équilibre dans la Force.

Palpatine, ou plutôt Dark Sidious, profite de cette fragilité pour se faire élire Chancelier suprême et commencer ses manipulations. L’homme déclenche la Guerre des clones, opposant la résistance aux forces séparatistes. Anakin Skywalker participe à plusieurs batailles avec son maître, Obi-Wan Kenobi, se faisant alors remarquer.

Palpatine prend alors les pleins pouvoirs après la fin de la guerre, mène un coup d’Etat et donne naissance à l’Empire. Le seigneur Sith utilise la colère enfouie en Anakin Skywalker pour le manipuler, le faire basculer du Côté Obscur de la Force.

Anakin Skywalker affronte son mentor sur Mustafar, Obi-Wan Kenobi, mais ressort perdant. Le jeune homme est amputé, brûlé vif. Palpatine lui sauve la vie grâce à une armure respiratoire le maintenant en vie. Ainsi naît Dark Vador.

Sa compagne, Padmé Amidala, donne naissance à des jumeaux avant de mourir : Leia et Luke Skywalker.

Un nouvel espoir, L’Empire contre-attaque, Le Retour du Jedi (1977-1983)

20 ans se sont écoulées depuis la prélogie et l’Empire domine toujours la galaxie. Les extraterrestres subissent une forte discriminations et les Jedi se cachent. L’Alliance rebelle naît alors avec comme objectif de ressusciter la République. Leia est une membre importante et possède les plans d’une arme de l’Empire : l’Etoile de la mort. Cette station peut détruire toute une planète.

Luke Skywalker rejoint l’Empire et détruit l’Etoile de la mort. Entraîné par Obi-Wan Kenobi et Yoda, l’homme s’avère un excellent Jedi. Lors d’un combat contre Dark Vador, ce dernier lui apprend qu’il est son père, Anakin Skywalker. Sa sœur jumelle est Leia.

Lors d’un nouveau combat, Palpatine essaie de tuer Luke Skywalker. Dans un dernier souffle, Dark Vador prend sa défense, abandonnant le Côté Obscur de la Force avant de mourir dans les bras de son fils. La prophétie est accomplie, l’équilibre rétabli.

Le Réveil de la Force, Les Derniers Jedi, L’Ascension de Skywalker (2015-2019)

Des années après la prélogie, Star Wars revient au cinéma avec Le Réveil de la Force. Disney rachète Lucasfilm et lance une nouvelle trilogie dans laquelle reviennent Han Solo, Luke Skywalker, Leia…

L’Empire n’est plus alors qu’une Nouvelle république est proclamée. Mais des officiers et autres nobles s’exilent pour construire le Premier Ordre, nouvelle menace planant sur la galaxie. Leia fonde alors la Résistance pour les surveiller. Car parmi eux se trouve son fils conçu avec Han Solo : Ben Solo, alias Kylo Ren, puissant guerrier au service du suprême leader Snoke.

Pour sauver la galaxie, une nouvelle héroïne sensible à la Force va émerger : Rey, jeune fille solitaire vivant sur Jakku.

Cette nouvelle trilogie amorce également la présence de Palpatine, resté dans l’ombre pendant plusieurs décennies pour préparer son retour.

Les spin-off The Clone Wars (2008) Rogue One (2016) et Solo (2018)

Trois films dérivés Star Wars existent également pour enrichir la mythologie de l’univers.

The Clone Wars était le pilote de la série télévisée animée éponyme. Mais George Lucas décide d’en faire un film en retravaillant les rushs. Se déroulant dans l’univers de Star Wars entre L’Attaque des clones et La revanche des Sith, l’empire criminel des Hutts possède les routes de la bordure alors que la République galactique contrôle le centre de la galaxie.

Le fils de Jabba le Hutt est enlevé par des Séparatistes : le Jedi Obi-Wan Kenobi doit négocier la paix pendant que son apprenti, Anakin Skywalker, cherche à mettre la main sur l’otage. Le jeune homme est accompagné d’Ahsoka Tano, une autre Jedi choisie par Yoda. Mais en réalité, le comte Dooku détient le fils de Jabba le Hutt et souhaite provoquer sa mort pour accuser les Jedi.

Rogue One se déroule avant le tout premier film Star Wars, Un nouvel espoir. L’intrigue suit un groupe de rebelles dirigé par Jyn Erso et Cassian Andor, chargés de voler les plans de l’Etoile de la mort. Une série sur Disney+ centrée sur le second personnage est officiellement en préparation.

Solo se tient entre La revanche des Sith et Un nouvel espoir, suivant un jeune Han Solo. L’intrigue se déroulant six ans après la chute de la République galactique.

Des films annoncés par les créateurs de Wonder Woman 1984 et Thor : Ragnarök

Rogue Squadron arrive en 2023. Réalisé par Patty Jenkins (Wonder Woman 1984), le film suit une nouvelle génération de pilotes de chasse. Taika Waititi, réalisateur de Thor : Ragnarök et prochainement Thor : Love and Thunder, bosse également sur un long-métrage Star Wars.

Pas d’informations pour le moment.

Les séries Star Wars

Objet transmédia, Star Wars s’exporte sur plusieurs formats dans celui de la télévision (et nouvellement du streaming). Avec plusieurs séries à son actif, retour sur les indispensables parmi toutes ces productions à la qualité variée.

Clone Wars et The Clone Wars (7 saisons, 2003-2020)

Clone Wars a lieu entre les événements de L’Attaque des clones et La revanche des Sith. La guerre des clones a toujours lieu tandis que les Jedi luttent pour rétablir la paix. Anakin Skywalker et Ahsoka Tano partent à la rencontre de Jabba le Hutt. Sur plusieurs saisons, la série suit plusieurs grands cycles.

Star Wars Rebels (4 saisons, 2014-2018)

Star Wars Rebels se déroule entre La revanche des Sith et Un nouvel espoir. L’Empire confirme son emprise sur la galaxie alors que les Jedi restants et membres de la résistance luttent contre cet ennemi tyrannique.

The Mandalorian (2 saisons, depuis 2019)

The Mandalorian reste la série phase de Disney+, accompagnant le lancement du service de streaming. La série suit un chasseur de primes entre la chute de l’Empire et la naissance du Premier Ordre. Appelé Djin Darin, un concours de circonstances l’amène à croiser la route de Grogu… plus communément appelé Baby Yoda ! The Mandalorian signe le route de Luke Skywalker, Boba Fett ou encore Ahsoka Tano.

The Bad Batch (depuis 2021)

Aussi disponible sur Disney+, The Bad Batch suit une équipe de clones jugés défectueux car tous uniques. La série se présente comme un spin-off de The Clone Wars puisque cette équipe apparaît déjà dans cette précédente œuvre.

Star Wars : Visions (depuis 2021)

Non-canon, Star Wars : Visions est une anthologie de courts métrages crées par plusieurs studios d’animation japonais. L’un d’eux a même dévoilé Baby Boba Fett !

Des séries annoncées pour Disney+

Disney+ va proposer plusieurs nouvelles séries se déroulant dans l’univers de Star Wars. Voici la liste officielle jusqu’à présent.

Star Wars: The Book of Boba Fett (29 décembre 2021)

Andor (2022)

Obi-Wan Kenobi

The Acolyte

Rangers of the New Republic

Lando

Ahsoka

A Droid Story

Les autres séries Star Wars

Dispensables, ces séries complètent la mythologie de Star Wars.