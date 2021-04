Star Wars : comment Padmé Amidala est-elle devenue reine de Naboo si jeune ?

Padmé Amidala, épouse d’Anakin Skywalker et mère de Luke, est un personnage très apprécié de la saga Star Wars. Très en vue dans la prélogie, elle a notamment pris part à la guerre des clones en tant que politicienne engagée, ce qui lui a d’ailleurs valu de devenir la cible de certains chasseurs de primes. Celle qui deviendra sénatrice de Naboo peu avant la chute de la la République a été élue reine de Naboo à seulement 14 ans. Mais pourquoi un peuple élirait-il une souveraine si jeune ? Deux explications sont possibles, l’une provenant du canon Star Wars de Disney, l’autre de Star Wars Legends.

La reine Padmé Amidala. Crédit : Lucasfilm

Peu après son rachat de Star Wars à George Lucas, Disney a considéré l’immense majorité des œuvres hors trilogies et The Clone Wars comme non officielles. Cette décision a fait énormément de bruit dans la communauté, puisque les films ne sont en fait que la partie émergée de l’iceberg. Des centaines d’œuvres ont été publiées sur Star Wars, notamment beaucoup de livres et de comics.

Ainsi, du jour au lendemain, toutes ces publications se sont retrouvées regroupées dans une collection nommée « Legends ». L’élection de Padmé Amidala peut donc être vue de deux façons, l’une en prenant compte les œuvres Legends, l’autre en se tenant à la version purement officielle des œuvres Disney. Et dans le cas de Padmé, les différences entre les deux sont notables.

L’ascension de Padmé Amidala vue selon le canon Star Wars

Dans le canon, Padmé gagne accès au trône de Naboo contre la reine Sanandrassa, qui faisait campagne pour sa réélection. Avant cette dernière, une autre reine était en place, Réillata, pour une courte période. Cette dernière a d’ailleurs repris le trône après Padmé. Et encore avant, Naboo était dirigée par un certain Ars Veruna, dont nous reparlerons dans la partie Legends.

Il faut savoir que dans le canon Star Wars, la tradition sur Naboo est d’élire un souverain jeune. Le livre Queen’s Shadow, de E.K. Johnson, précise que Réillata faisait campagne « en étant une candidate plus âgée que la tradition ne l’exigeait ». Il devenait donc plus logique d’élire une jeune reine comme Padmé. De plus, elle avait déjà été exposée à la politique malgré son jeune âge, et était considérée comme particulièrement brillante.

En effet, la jeune politicienne a rejoint un programme d’apprentissage à travers son adhésion aux apprentis législateurs à l’âge de 8 ans. A 12 ans, elle a pris part au programme législatif pour la jeunesse. C’est peu après et toujours à 12 ans qu’elle devient la superviseuse de Theed, la capitale de Naboo. Compte tenue de sa jeunesse et de son expérience substantielle en politique, il semblait donc logique de l’élire comme reine, du point de vue des Naboo.

L’avènement de la reine Padmé Amidala selon Star Wars Legends

Dans la version Legends, Naboo était dirigée par le même souverain depuis plus de 15 ans, soit avant même la naissance de Padmé. Celui-ci, Ars Veruna, était un homme âgé et a été copieusement manipulé par Palpatine, le grand méchant des trois trilogies Star Wars, devenant ainsi détesté par son peuple. En danger de mort, Veruna a été forcé d’abdiquer, ce qui a donc entraîné de nouvelles élections.

Pour le remplacer, Palpatine voulait un souverain jeune, estimant qu’il ou elle serait plus facilement manipulable. C’est ainsi que son choix s’est porté sur Padmé. La jeune adolescente, tout comme dans le canon Star Wars, a suivi une éducation politique très pointue. Notamment le fameux programme législatif, et est également devenue apprentie législatrice. Cette fois-ci cependant, elle est devenue princesse de Theed, pour faire campagne et accéder au titre de reine de Naboo. Elle était alors une candidate très appréciée du peuple Naboo, et a donc gagné les élections. A noter que dans Legends, malgré sa jeunesse, Padmé n’est pas la reine la plus jeune de l’histoire de Naboo.

