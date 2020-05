Star Wars révèle d’où vient le sabre laser de Kylo Ren

Star Wars dévoile comment Kylo Ren a conçu son sabre laser. Le comic The Rise of Kylo Ren révèle une nouvelle histoire sur les origines de l’arme du leader des Chevaliers de Ren.

La bande-dessinée The Rise of Kylo Ren écrite par Charles Soule et illustrée par Will Sliney se penche sur le passé de Kylo Ren. Le comic publié la semaine dernière raconte ainsi le passage du côté obscur de la force de Ben Solo et son ascension en tant que leader des Chevaliers de Ren. On découvre notamment comment Kylo a forgé son sabre laser si particulier.

Le sabre que l’on a découvert pour la première fois dans Le Réveil de la Force est bien le même que celui que Ben Solo a fabriqué durant sa formation de Jedi. À l’époque, l’arme était de couleur bleue. Lorsqu’il est tombé sous les ordres de Snoke, Kylo a donc dû comme tous les Sith accomplir le rituel du saignement du cristal de Kyber pour que son sabre devienne rouge.

Kylo Ren a rendu son sabre instable pendant sa fabrication

Mais ce procédé est difficile à maîtriser. En tentant de faire saigner son sabre, Kylo Ren a perdu le contrôle et brisé le cristal de Kyber. Cet incident a rendu la lame instable, puisque la fissure permettait à l’énergie du cristal de s’échapper librement. Pour canaliser celle-ci et libérer ses excédents, Kylo a donc installé des quillons sur les côtés du sabre, qui lui donnent sa forme de croix très distinctive.

Dans Star Wars, les sabres laser reflètent la personnalité de celui qui l’a fabriqué et le manie. Tous ont donc une histoire et un design très différents. La conception de ces armes donne d’ailleurs beaucoup de travail aux accessoiristes des films. Ces derniers ont récemment révélé les coulisses de la fabrication des différents sabres de l’Ascension de Skywalker. Celui qui intrigue désormais tous les fans de Star Wars est néanmoins le Sabre Noir de Moff Gideon, dans la série Disney+ The Mandalorian. Tous se demandent comment ce nouveau grand méchant a pu mettre la main sur cette arme autrefois détenue par Ashoka Tanos et Dark Maul. Les sabres lasers de Star Wars sont décidément loin d’avoir livré tous leurs secrets.

