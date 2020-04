Star Wars : les secrets des sabres lasers de l’Ascension de Skywalker

Lucasfilm Archive dévoile les secrets de fabrication des accessoires utilisés dans l’Ascension de Skywalker. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur l’histoire des sabres lasers de Rey et de Leia.

Dans Star Wars, les sabres lasers sont plus que de simples accessoires. Tout comme les personnages qui les manient, ils ont chacun leur propre histoire. Et tous ces détails se retrouvent dans leur design, sur lequel est revenue pour les fans une accessoiriste de Lucasfilm.

Crédit : StarWars.com

Le sabre réparé par Rey

Dans un article et une vidéo du site STARWARS.com, l’accessoiriste de Lucasfilm Madlyn Burkert partage les secrets de fabrication des célèbres sabres de L’Ascension de Skywalker. Elle revient notamment sur le sabre laser brisé dans l’épisode précédent et reconstitué par Rey. Cette dernière disposant de moyens limités pour réparer l’arme, tout devait sembler réaliste et les traces de son travail devaient être encore visibles. « Ce sont ses marques de soudure. Elles ne sont pas cachées. Elles ne sont pas recouvertes. Elles ne sont pas polies. Parce que devinez quoi ? Rey n’a pas le temps pour ça. », commente Burker. L’héroïne a également utilisé un simple bracelet de cuir et un nouveau morceau de métal pour assembler les deux parties.

Star Wars 9 : J.J. Abrams explique ses choix sur les origines de Rey

Crédit : StarWars.com

Le double sabre de Dark Rey

L’accessoiriste revient également sur la conception du sabre double face utilisée par Dark Rey. Lorsqu’on le regarde dans les détails, on s’aperçoit que la couleur rouge de son laser est aussi présente un peu partout sur le manche. « Il y a beaucoup de détails rouges dessus, et nous associons souvent cette couleur au côté obscur, à l’Empire ou au Premier Ordre », explique Burkert. Ce choix a été fait pour marquer un peu plus la différence entre les deux versions du personnage de Rey.

Pour donner l’impression que le sabre a eu un long passé et que « la chaleur est sortie de cette pièce régulièrement », une huile a été appliquée sur les extrémités. Des petits défauts ont également été volontairement créés au niveau de la peinture. Enfin, des aimants ont été placés entre les deux manches du sabre, pour leur permettre de rester connectés pendant que l’atrice manipule l’arme dans un combat.

Crédit : StarWars.com

Le sabre si spécial de Leia

Burker partage également les secrets de son arme préférée, le sabre laser de Leia. Elle explique que son design général s’inspire du mouvement art déco des années 30. Une attention toute particulière a été portée à la création de cette arme, qui devait constituer « un hommage à Leia et à tout ce que le personnage et la défunte actrice Carrie Fisher représentaient pour les fans et les films. ». Burker ajoute que la construction est également « un clin d’œil à la garde-robe immaculée portée par Padmé dans les films préquels. ». C’est pourquoi l’arme porte des accents organiques plus féminins, et une couleur rose doré unique. « Il a l’air cher. Il a l’air spécial », conclut Burker.

Crédit : StarWars.com

Star Wars 9 : Carrie Fisher (Leia) aurait dû être « le dernier Jedi » dans l’Ascension de Skywalker

La vidéo qui accompagne l’article présente également quelques autres accessoires du film moins emblématiques, mais tout aussi intéressants à revoir. Une séquence qui permettra de patienter en attendant d’en découvrir plus dans les bonus du coffret L’Ascension de Skywalker qui sortira le 24 avril. À la même date, Lucasfilm mettra également en vente l’intégrale de la Saga Skywalker, qui comprendra les 9 films ainsi 9 bonus.

Source : StarWars.com