Star Wars : The Bad Batch, au moins 14 épisodes et un nouveau personnage clé

Star Wars : The Bad Batch arrive. A moins d’un mois de la diffusion de la série, un proche confirme qu’il y aura au moins 14 épisodes et un nouveau personnage important.

Nouveau show phare de Disney, Star Wars The Bad Batch s’est dévoilé un peu plus avec un nouveau trailer la semaine dernière. Alors que l’arrivée de la nouvelle série animée de Disney+ se fait de plus en plus proche, on ne sait toujours pas quelle sera sa longueur. Aujourd’hui, un proche du projet a confirmé indirectement qu’il y aura au moins 14 épisodes.

Crédit : Disney

The Bad Batch, 14 épisodes pour la saison 1 ?

La sortie de The Bad Batch, la nouvelle série animée Star Wars est maintenant imminente. Alors que Star Wars : The Clone Wars est officiellement clôturée avec la fin de la saison 7 il y a quelques mois, les fans sont dans l’attente de la nouvelle production de Dave Filoni. Il faut dire que les séries animées Star Wars rencontrent généralement un franc succès auprès de la communauté. Les attentes autour de The Bad Batch sont donc grandes, et la série devra porter le lourd héritage de The Clone Wars et Rebels.

Alors qu’on ignore encore le format de la série, Kevin Kiner, qui est en charge de la composition de la musique pour The Bad Batch a laissé échapper une nouvelle information. Au cours d’un podcast de Full of Sith, le compositeur a annoncé être en train de travailler sur l’épisode 14. Cette première saison comprendrait donc un minimum de 14 épisodes.

Star Wars : The Bad Batch, un nouveau personage central ?

Kevin Kiner a également évoqué l’apparition d’un nouveau personnage qui semble promis à un avenir important dans la saga. Le personnage en question pourrait être Omega, selon l’utilisateur Reddit. Il s’agit de la fillette blonde qu’on aperçoit dans le dernier teaser de The Bad Batch. Elle va vraisemblablement prendre part aux péripéties de la Bad Batch. Le contenu de ce podcast a été partagé sur Reddit. L’utilisateur u/SadArrivial donne quelques informations supplémentaires dans son post ci-dessous.

« Dans l’épisode d’aujourd’hui du podcast Full of Sith, Kevin Kiner est interviewé. Il mentionne à un moment donné qu’il vient de terminer de travailler sur l’épisode 14 de la série. Je pense que c’est une preuve que la saison 1 sera d’au moins 14 épisodes ! De plus, il semble très excité pour un nouveau personnage non spécifié, qui, selon lui, sera très important et aimé dans les années à venir (peut-être Omega). »

Source : comicbook.com