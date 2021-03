Star Wars : The Bad Batch, un nouveau trailer rempli de cameos sur la saga

Introduite dans la saison 7 de The Clone Wars, The Bad Batch sera l’objet de la nouvelle série animée de Disney. La série se déroulera donc après The Clone Wars, et explorera donc la période assez peu couverte qui se situe entre La Revanche des Sith et Un Nouvel Espoir. Aujourd’hui, Disney a publié un nouveau trailer de The Bad Batch, et celui-ci contient un nombre impressionnant de clins d’œil aux autres périodes de la saga.

The Bad Batch. Crédit : Disney/Lucasfilm Animation

Ce nouveau trailer donne une vision plutôt encourageante de ce qui nous attend. On retrouvera donc Tech, Echo, Hunter, Crosshair et Wrecker, les soldats de l’escouade Bad Batch. Ces derniers vont se retrouver propulsés dans des missions épiques à travers la galaxie, dans la peau de soldats mercenaires. Compte tenu de son placement chronologique, après la chute de la République, la série devrait donner des détails intéressants sur cette période peu couverte par les œuvres de la saga. En effet, l’âge sombre, qui se situe entre La Revanche des Sith et un Nouvel Espoir n’est pour l’instant pas très développé, ce qui devrait changer avec The Bad Batch et la série à venir sur Obi-Wan Kenobi.

The Bad Batch : un ancrage profond dans le reste de la saga Star Wars

Le Grand Moff Tarkin semble être le principal antagoniste de la série, ce qui devrait plaire aux fans de la première heure. Le général de l’Empire ouvre le trailer en décrivant la Bad Batch : « Cinq clones améliorés, plus capables qu’une armée, qui font preuve d’un niveau de désobéissance inquiétant ». Ça promet.

On retrouvera également Fennec Shand, introduite dans The Mandalorian, et qui sera bien sûr beaucoup plus jeune. Le capitaine Rex fera également quelques apparitions, ce qui fera plaisir aux fans de The Clone Wars. On peut également apercevoir Saw Gerrera, et on imagine que de nombreux autres personnages de la saga seront présents, donnant ainsi des repères aux habitués de Star Wars.

The Bad Batch aura la lourde tâche de succéder à The Clone Wars et Rebels, deux séries adorées par les fans de Star Wars. Un défi qui ne fait pas peur à une équipe composée de vétérans de la saga Star Wars. A la production, on retrouve notamment Dave Filoni, qui a déjà réalisé les deux séries précitées. Et il ne sera pas seul, puisque c’est Lucasfilm Animation, studio historique des séries animées Star Wars, qui est en charge du projet.

Pourtant, certains fans restent dubitatifs, et estiment que les personnages de la Bad Batch manquent de charisme pour briller sur la longueur. Le défi est donc de taille pour The Bad Batch, qui porte le poids d’un lourd héritage. La série arrivera le 4 mai 2021 sur Disney+.

