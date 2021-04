Stratolaunch : deuxième vol réussi pour le plus grand avion du monde

Stratolaunch vient de réussir le deuxième vol de Roc, le plus grand avion du monde. D’une envergure de 117 mètres, Roc a volé pendant 3 heures et 14 minutes à une altitude de 4,2 kilomètres.

Stratolaunch, la firme de transport spatial fondée par le cofondateur de Microsoft Paul Allen, a franchi une nouvelle étape. Elle a réussi le deuxième vol de Roc qui est le plus grand avion du monde. Plus précisément, il s’agit d’un avion hexaréacteur (propulsé par 6 turboréacteurs) à double fuselage dont l’objectif ultime est de transporter le véhicule hypersonique Talon-A. Celui-ci devrait être capable de voler à des vitesses de Mach 5 à Mach 7 après être largué en plein air par l’avion de transport.

Le plus grand avion du monde – Crédit : Stratolaunch

En attendant, Stratolaunch continue le développement de son avion très ambitieux. Pour l’entreprise, ce nouveau succès confirme les performances et les capacités de l’avion. Le directeur des opérations chez Stratolaunch, Zachary Krevor, a déclaré que : « le vol d’aujourd’hui, à première vue, s’est révélé extrêmement réussi. Nous avons effectué tous les points de test comme souhaité, nous n’avons rien vu d’anormal et nous sommes très satisfaits de l’état de l’avion à l’atterrissage ».

L’avion de Stratolaunch a volé plus bas, mais plus longtemps que lors de son premier vol

Le plus grand avion du monde a volé en Californie, au-dessus du désert des Mojaves pendant 3 heures et 14 minutes au total. Il était à une altitude de 4,2 kilomètres. Vous pouvez retrouver la vidéo de son atterrissage ci-dessous qui a été partagée sur Twitter.

Touchdown!! Successful flight tests to round out the day. What a beautiful sight. pic.twitter.com/gdssjvoN8x — Stratolaunch (@Stratolaunch) April 29, 2021

Pour ce deuxième vol de Stratolaunch, l’avion a donc volé plus bas que lors de son premier vol en 2019, mais il a volé pendant plus longtemps. D’ailleurs, on peut voir sur la vidéo qu’un côté de l’avion a touché le sol avant l’autre, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de sa géante envergure.

L’avion développé par Stratolaunch fait 117 mètres d’envergure et il pèse 230 tonnes. Pour vous donner un ordre d’idée, il est presque deux fois plus large qu’un Boeing 747. Pour le moment, Roc ne transporte pas encore Talon-A. En effet, le directeur de la technologie chez Stratolaunch, Daniel Millman, a expliqué que l’avion devra d’abord voler plus haut et plus vite avant de prouver sa capacité à transporter Talon-A. Selon Daniel Millman, « cela se produira plus tard dans l’année ».

Source : The Verge