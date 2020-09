Supernatural : Jensen Ackles gardera la Chevrolet Impala en souvenir de la série

Supernatural touche bientôt à sa fin. En souvenir, l’acteur Jensen Ackles a décidé d’emporter avec lui l’accessoire le plus important de toute la série : la Chevrolet Impala de son personnage Dean.

Après quinze saisons, la série Supernatural s’apprête à tirer sa révérence. Les aventures de Sam et Dean vont bientôt se terminer, et pour les acteurs, c’est une page qui se tourne. Mais Jensen Ackles a décidé d’emporter avec lui un accessoire de taille. Dans une interview avec Digital Spy, il a en effet révélé qu’il garderait la Chevrolet Impala noire de 1967.

Jared Padalecki, Jensen Ackles et la Chevrolet Impala dans Supernatural – Crédit : Warner Bros Television

Ackles a toujours eu un coup de cœur pour cette voiture, que son personnage appelle « baby ». Dans la série, Dean traite la voiture avec beaucoup d’amour, et visiblement, l’acteur a tissé le même lien avec la Chevrolet. « Je vais définitivement prendre quelque chose sur lequel j’ai l’œil depuis le premier jour de Supernatural », a-t-il déclaré. Mais l’acteur a dû convaincre la production de l’autoriser à emporter cet accessoire mythique, présent depuis la première saison. « J’ai supplié, supplié et plaidé pendant des années, mais je l’ai finalement eu cette année. Ils vont me laisser ramener l’Impala à la maison. », a-t-il confié.

La fin de Supernatural sera riche en émotion

Son co-acteur Jared Padalecki a indiqué qu’il conserverait lui aussi des accessoires de la série. « J’ai quelques bibelots ici et là que j’espère chérir pour toujours et à jamais. », a-t-il déclaré. Pour les deux interprètes de la série, ces prochaines semaines seront certainement pleines d’émotion. Après une pause forcée à cause de la pandémie, le tournage des derniers épisodes de la saison 15 a repris il y a quelques semaines à Vancouver.

Ackles et Padalecki avouent avoir été très émus à la lecture du script de l’épilogue de la série. Mais les acteurs assurent que cette fin sera réussie et qu’elle « rendra justice aux personnages » qui les ont accompagnés pendant plus d’une décennie. La diffusion de la saison 15 reprendra le 8 octobre prochain. L’épisode final est prévu pour le 19 novembre.

