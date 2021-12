Tesla : ces nouveaux pneus Goodyear sont parfaits pour les voitures électriques

Alors que de plus en plus de véhicules entièrement électriques commencent à circuler sur nos routes et que les constructeurs automobiles élargissent leur catalogue, les fabricants de pneus commencent à concevoir des pneus spéciaux qui sont plus optimisés pour les caractérisitiques uniques des voitures électriques.

Pneu ElectricDrive GT – Crédit : Goodyear

GoodYear vient de lancer un nouveau pneu toutes saisons ultra-haute performance baptisé ElectricDrive GT. Ce dernier est destiné aux voitures électriques, et plus particulièrement aux véhicules de Tesla. En effet, ils seront les premiers à l’adopter. Le pneu est conçu avec un dessin de bande de roulement asymétrique et un composé de bande de roulement spécialisé qui fournit une bonne traction dans des conditions de route sèches et humides.

« Les produits qui anticipent les besoins de mobilité des consommateurs sont au cœur de l’objectif d’excellence de Goodyear en matière d’innovation. Les véhicules électriques présentent un ensemble d’exigences très spécifiques en matière de charge, de couple, de bruit, d’autonomie, de résistance au roulement et de performance globale. Nous sommes fiers de fournir des technologies de pointe pour servir le paysage évolutif des VE », a déclaré David Reese, Vice-président du développement des produits chez Goodyear America. Par le passé, Goodyear avait déjà imaginé des pneus pour recharger les voitures électriques, ou encore une jante qui se transforme en hélices.

Les pneus ElectricDrive GT seront plus silencieux que des pneus classiques

Le pneu ElectricDrive GT pourrait notamment agir comme une barrière sonore intégrée pour aider à réduire le bruit de la route. Goodyear affirme que sa technologie SoundComfort (un matériau insonorisant placé à l’intérieur du pneu) peut réduire le bruit des pneus de 50 %.

Les pneus offriraient également une faible résistance au roulement, ce qui permettra de maximiser l’efficacité des véhicules électriques. En effet, ceux-ci souffrent souvent d’un poids trop important à cause des lourdes trop lourdes, il était donc important pour Goodyear de s’assurer que son nouveau pneu est performant dans plusieurs domaines, notamment en ce qui concerne la qualité de roulement, du bruit, de l’usure de la traction par mauvais temps.

Goodyear indique que la gamme de produits ElectricDrive arrivera en Amérique du Nord en 2022, et qu’elle sera d’abord disponible en taille 255/45R19 104W XL. Les pneus seront donc compatibles avec les Tesla Model Y et Model 3, les deux voitures électriques les plus populaires aux États-Unis. Goodyear travaille déjà sur des pneus sphériques du futur pour les véhicules électriques de demain.

Source : Carscoops