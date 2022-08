Tesla : Elon Musk tease une Gigafactory au Canada

Actuellement, Tesla possède 6 Gigafactory réparties à travers le monde pour fabriquer ses voitures électriques. Il y en a 4 aux États-Unis (Fremont, Nevada, New York et Texas), une à Berlin et une à Shanghai. Où se situera la septième usine de Tesla pour assembler les Model S, Model 3, Model X et Model Y ? Cela fait quelque temps qu’Elon Musk mentionne l’ouverture d’une nouvelle Gigafactory, mais il n’a encore jamais révélé le pays ou même la ville spécifique.

La Gigafactory de Berlin – Crédit : Tesla

Le PDG de Tesla a commencé à teaser l’ouverture d’une Gigafactory au Canada. Ce serait la première du Canada à ouvrir les portes. Néanmoins, cette annonce n’a pas encore été officiellement confirmée par le constructeur automobile. D’ailleurs, Tesla met des piscines dans ses stations de charge pour faire patienter les conducteurs en pleine chaleur.

« Je suis à moitié Canadien », déclare Elon Musk en teasant la nouvelle Gigafactory

Lors de l’assemblée générale des actionnaires de Tesla, Elon Musk est une nouvelle fois revenu sur cette mystérieuse Gigafactory. Il a révélé que Tesla se préparerait à annoncer le nouvel emplacement « plus tard cette année ». En attendant, l’homme d’affaires américain au cœur d’une bataille juridique avec Twitter n’a pas pu s’empêcher de donner un indice.

Il a demandé aux actionnaires : « où devons-nous la construire ? » Face à la foule qui criait plusieurs noms de villes et de pays, Elon Musk a déclaré que : « nous avons eu beaucoup de Canada. Je suis à moitié Canadien, donc peut-être que je devrais ? ». Il est effectivement né en Afrique du Sud d’une mère canado-sud-africaine. Ce n’est évidemment pas la confirmation que la prochaine Gigafactory sera construite au Canada, mais ce n’est en tout cas pas impossible.

En juin, Elon Musk avait déjà déclaré à un employé que Tesla recherchait un nouvel emplacement pour sa prochaine usine. Il avait expliqué que : « nous examinons des sites, mais nous envisageons certaines options en Amérique du Nord, y compris le Canada et le Mexique, ainsi que les États-Unis ». Il semblerait donc que Tesla se soit finalement décidé à ouvrir une Gigafactory au Canada. Il ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle du constructeur automobile.

Source : Electrek