Tesla et des fans épinglent un youtubeur qui voulait passer de l’électrique à l’essence

La réponse a été rapide et totalement inattendue, selon M. Rich. En effet, peu de temps après l’annonce sur sa chaîne, sa vidéo a été retirée de YouTube à deux reprises, puis son compte de parrainage Tesla a été désactivé.

Crédit : Blomst / Pixabay

Rich Rebuilds est une chaîne YouTube très populaire qui se concentre sur les voitures électriques. Reconstruire des voitures de récupération est un défi en soi, mais reconstruire des Tesla de récupération est une toute autre prouesse. Tout comme Apple, Tesla protège farouchement les informations sur ses véhicules et l’accès aux pièces détachées est limité. L’entretien d’une Tesla dont le mécanicien n’est pas un employé de Tesla annule également la garantie.

Tesla : un homme achète accidentellement 28 Model 3 pour 1,4 million d’euros

Bien que le travail de Rich n’ait pas été sanctionné par Tesla, les deux ont pu coexister pendant longtemps. Avec ses reconstructions pas vraiment légales, Rich a fait la promotion des voitures Tesla et a offert des attentes réalistes aux futurs propriétaires potentiels.

Cela s’est terminé par sa dernière vidéo, qui n’est plus disponible sur sa chaîne, intitulée « Pourquoi je vends ma Tesla et retourne à l’essence », dans laquelle Rich annonçait la vente d’une Model S. Publiée à la fin du mois, elle a été retirée de YouTube, pour avoir prétendument violé les directives communautaires. Quelques jours plus tard, après l’appel, YouTube a rétabli la vidéo avec des excuses, mais celle-ci a été retirée à nouveau en moins d’une heure.

Tesla commercialise des shorts suite à une blague d’Elon Musk

Une envie de changement

Sa décision est motivée par le désir d’offrir un contenu plus diversifié sur sa chaîne. Il voulait trouver un travail qui lui permettait de relever le défi en tant que mécanicien et passionné de voitures. Après des années de programme de parrainage, Tesla lui a annoncé que son compte avait été désactivé parce qu’il avait agi de « mauvaise foi » sur sa chaîne YouTube.

Le youtubeur pense que tout ceci est l’oeuvre des fans de Tesla. « Cela ne semble pas être une coïncidence ». Les fans, qui se sont ralliés contre lui, avaient déjà exprimé leur mécontentement sur Twitter après son annonce.

Tesla : Elon Musk fait le point sur la réécriture du logiciel d’Autopilot

Source : autoevolution