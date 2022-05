Tesla : ils transforment une Model 3 en char électrique à chenilles de 6 tonnes

Voici à quoi pourrait ressembler un char électrique tout droit sorti de la chaîne de montage de Tesla comme la Gigafactory de Berlin filmée par un drone. Ce n’est pas la première fois que des passionnés transforment les voitures électriques du constructeur pour s’amuser. Après la Tesla Model 3 transformée en pick-up, on vous présente la Tesla Model 3 transformée en char électrique à chenilles de 6 tonnes.

La Tesla Model 3 transformée en char électrique – Crédit : The Real Life Guys / YouTube

Les youtubeurs allemands de la chaîne « The Real Life Guys » sont à l’origine de ce défi. Ils ont travaillé sur ce projet « nuit et jour pendant 4 semaines » pour créer « l’ultime Tesla tout-terrain ». Le résultat est vraiment impressionnant.

La Tesla Model 3 à chenilles a 80 centimètres de garde au sol

La vidéo partagée par les youtubeurs détaille le processus de création du véhicule tout-terrain. Le plus long a été d’assembler les deux chenilles géantes qui pèsent chacune 1,3 tonne. Ensuite, il a fallu placer la Model 3 en hauteur sur des colonnes de palettes en bois. Les roues de la voiture électrique ont été retirées pour la fixer aux chenilles de chaque côté. D’ailleurs, Tesla a rappelé plus de 48 000 Model 3 Performance pour un problème d’affichage de vitesse.

Après l’assemblage, la Tesla Model 3 montée sur les chenilles a 80 centimètres de garde au sol, soit 66 centimètres de plus que la version d’origine. Les youtubeurs en ont aussi profité pour fixer un treuil à l’avant de la voiture. Celui-ci est capable de tirer une charge allant jusqu’à 6 tonnes. La partie la plus intense du projet a été de créer et souder les énormes structures en acier qui abritent tous les composants nécessaires au fonctionnement des chenilles.

Enfin, les youtubeurs allemands ont demandé à Elon Musk s’il souhaitait faire un tour à bord de leur char électrique. Dans tous les cas, ils ont prévu de sortir une nouvelle vidéo dans laquelle ils montreront les capacités tout-terrain de leur monstre à chenilles.

Source : NotebookCheck