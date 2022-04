Tesla : plongez en immersion dans la nouvelle Gigafactory de Berlin filmée par un drone

Tesla a inauguré sa nouvelle Gigafactory à Berlin il y a deux semaines. L’usine allemande a également livré ses premiers clients. La Gigafactory de Berlin aurait dû ouvrir ses portes à l’été 2021, mais elle a pris du retard à cause des préoccupations environnementales et des consultations du Ministère fédéral de l’Environnement allemand. Finalement, la chaîne de montage produit depuis deux semaines des voitures Tesla et plus spécifiquement des Model Y.

La Gigafactory de Tesla à Berlin – Crédit : Tesla

Pour célébrer l’ouverture de la Gigafactory, la société d’Elon Musk qui sera bientôt l’homme le plus riche de tous les temps vous propose de plonger en immersion au cœur de l’usine. Tesla a effectivement partagé une vidéo de la Gigafactory filmée entièrement par drone. Le résultat est incroyable !

Le drone filme l’automatisation impressionnante de la Gigafactory de Tesla à Berlin

Le drone commence par survoler la Gigafactory et les nouvelles voitures en attente de livraison avant de rentrer à l’intérieur de l’usine. Les plans à couper le souffle au milieu des machines et robots s’enchaînent alors. Le drone s’infiltre au plus près dans tous les processus de fabrication des Model Y.

Avec cette vidéo, le constructeur automobile veut montrer qu’il est capable de répondre à la demande. Sa chaîne de montage peut produire en masse des voitures électriques. Tesla a tout misé sur la robotique, l’automatisation et l’intelligence artificielle. Le niveau d’automatisation est particulièrement impressionnant. D’ailleurs, comme on peut le voir dans la vidéo, les voitures Tesla sont assemblées pièce par pièce dans la Gigafactory. De l’assemblage du châssis à la peinture de la voiture, les robots s’occupent de tout avec une précision chirurgicale. L’intelligence artificielle permet aux bras robotiques de s’améliorer et d’effectuer leurs tâches programmées avec plus de précision et plus de rapidité.

Enfin, Tesla a confirmé que sa nouvelle Gigafactory à Berlin sera bientôt capable de doubler la production mondiale. L’usine est aussi « la plus avancée, la plus durable et la plus efficace à ce jour ». Le constructeur prévoit d’assembler des centaines de milliers de Tesla Model Y et de fabriquer des millions de cellules de batterie chaque année.

Source : Tesla